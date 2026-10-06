موعد مباراة الإمارات والسعودية اليوم في نهائي «خليجي 27» بتوقيت الإمارات والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الخليجية، مساء اليوم، إلى مدينة جدة السعودية، حيث يلتقي منتخب الإمارات نظيره السعودي في نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة السابعة والعشرين من البطولة.

وتقام مباراة الإمارات والسعودية اليوم، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الإمارات والسعودية اليوم بتوقيت الإمارات

تنطلق المباراة النهائية لـ«خليجي 27» في الأوقات التالية:

الإمارات: 10:00 مساءً

السعودية: 9:00 مساءً

ويدخل «الأبيض» المواجهة بحثًا عن التتويج بلقب كأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة عامي 2007 و2013، فيما يسعى المنتخب السعودي إلى إضافة اللقب الرابع إلى رصيده بعد تتويجه في نسخ 1994 و2002 و2004.

وتحمل المباراة مواجهة فنية مثيرة بين أقوى هجوم وأقوى دفاع في البطولة، بعدما قدم المنتخبان مستويات مميزة في طريقهما إلى المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والسعودية

تحظى المباراة بتغطية تلفزيونية واسعة، إذ تُنقل عبر عدد من القنوات الخليجية، من بينها أبوظبي الرياضية، والشارقة الرياضية، والقنوات الرياضية السعودية، والكأس القطرية، وعُمان الرياضية والكويت الرياضية.

ويترقب الجمهور الإماراتي المواجهة التي تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على أمل أن ينجح «الأبيض» في إنهاء مشواره في «خليجي 27» بالعودة من جدة بالكأس الخليجية الثالثة.