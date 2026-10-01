هزم الظفرة 2-1.. الشارقة يحصد أول 3 نقاط في كأس رابطة المحترفين

حقق الشارقة فوزه الأول في كأس رابطة المحترفين، بعدما تغلب على الظفرة بنتيجة 2-1، اليوم الخميس، على استاد الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 3 نقاط بعد جولتين، ليعوض خسارته في الجولة الافتتاحية، بينما بقي الظفرة دون نقاط بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في كأس رابطة المحترفين.

ودخل الفريقان المواجهة بحثا عن تعويض خسارة الجولة الأولى، بعدما خسر الشارقة أمام عجمان بنتيجة 2-3 على استاد راشد بن سعيد، فيما سقط الظفرة أمام بني ياس بنتيجة 1-3 على استاد حمدان بن زايد.

ونجح الشارقة في افتتاح التسجيل عن طريق لوران في الدقيقة 20، ليمنح «الملك» الأفضلية وينهي الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل، قبل أن يعزز إيغور كورونادو تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وحاول الظفرة العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح درمان كوماري في تقليص الفارق عند الدقيقة 81، إلا أن الشارقة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم المواجهة بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة الظهور الأول ليحيى الغساني بقميص الشارقة، بعد انتقاله إلى صفوف «الملك» على سبيل الإعارة قادمًا من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم، في أحدث صفقات الفريق لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي.