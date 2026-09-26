14 لقباً و11 مواجهة.. أرقام تشعل «كلاسيكو» العراق والكويت في خليجي 27

تتجه الأنظار، اليوم، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع العراق والكويت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في لقاء لا يستمد أهميته فقط من موقف المنتخبين في المجموعة، وإنما من تاريخ طويل يجمع اثنين من أكثر منتخبات البطولة تتويجاً، بعدما حصدا معاً 14 لقباً خليجياً.

ويدخل المنتخب الكويتي المواجهة متسلحاً بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، مقابل أربعة ألقاب للعراق، ما يجعل مواجهة اليوم صداماً بين منتخبين يملكان تاريخاً كبيراً في البطولة.

وتكشف الأرقام عن تقارب لافت في المواجهات المباشرة بين المنتخبين في كأس الخليج، إذ التقيا 11 مرة، حقق العراق الفوز في أربع مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات للكويت، بينما انتهت أربع مواجهات بالتعادل، ما يعني أن ستة عقود تقريباً من المنافسة الخليجية لم تمنح أي طرف أفضلية كبيرة على الآخر في المواجهات المباشرة.

وتحمل المباراة الرقم 12 بين المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما بكأس الخليج، ويسعى العراق من خلالها إلى توسيع تفوقه المباشر، بينما يبحث «الأزرق» عن تحقيق انتصاره الرابع ومعادلة عدد انتصارات منافسه.

ولا تتوقف لغة الأرقام عند التاريخ، إذ يدخل المنتخبان مواجهة اليوم تحت ضغط نتيجة الجولة الأولى. العراق يمتلك نقطة واحدة بعدما استهل مشواره بالتعادل 1-1 أمام عمان، بينما يدخل المنتخب الكويتي اللقاء دون نقاط عقب خسارته أمام السعودية بهدف دون مقابل. وتتصدر السعودية المجموعة بثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من عمان والعراق، فيما تحتل الكويت المركز الرابع.

وبالتالي، يبحث العراق عن انتصاره الأول في النسخة الحالية ورفع رصيده إلى أربع نقاط قبل مواجهة السعودية في الجولة الأخيرة، بينما يحتاج الكويت إلى نتيجة إيجابية لإنعاش موقفه قبل مواجهة عمان، ما يرفع من أهمية النقاط الثلاث في حسابات المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويزيد من إثارة المواجهة أن آخر لقاء رسمي جمع المنتخبين انتهى دون فائز، بعدما تعادلا 2-2 في بغداد في مارس 2025، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.