5000 مشارك في مهرجان كلباء الرياضي.. بجوائز 350 ألف درهم

كشف مجلس الشارقة الرياضي، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس، في مدينة كلباء، عن تفاصيل النسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي 2026، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 14 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بمشاركة متوقعة تتجاوز 5000 مشارك، وجوائز مالية تزيد على 350 ألف درهم.

ويقام المهرجان تحت شعار «عش المنافسة... واستمتع بالتجربة»، ويتضمن بطولات رياضية وفعاليات مجتمعية وترفيهية وثقافية، بهدف تعزيز مكانة مدينة كلباء وجهةً لاستضافة الأحداث الرياضية والسياحية.

وشهد المؤتمر حضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ونائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، والأمين العام محمد عبيد الحصان الشامسي، وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سيف أحمد الزعابي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.

ويتضمن المهرجان، الذي يمتد تسعة أيام، منافسات في كرة القدم والكرة الطائرة والبادل والجوجيتسو والإيرسوفت والحواجز والموانع، إلى جانب سباقات الجري والدراجات الهوائية والكاياك والمسير الجبلي، فضلاً عن التحديات الإلكترونية لطلبة المدارس والجامعات.

وتتصدر بطولة كرة القدم المنافسات بجوائز تبلغ 70 ألف درهم، وتقام خلال الفترة من 6 إلى 14 نوفمبر، فيما تستمر بطولة الكرة الطائرة المجتمعية طوال أيام المهرجان، وتقام منافسات البادل من 6 إلى 8 نوفمبر بجوائز تبلغ 18 ألف درهم، والإيرسوفت من 11 إلى 13 نوفمبر بجوائز تصل إلى 32 ألف درهم.

كما يشهد يوم 7 نوفمبر منافسات الجوجيتسو وسباق الجري، فيما تقام بطولة الحواجز والموانع يومي 12 و13 نوفمبر، إلى جانب منافسات الدراجات الهوائية والكاياك والتحديات الإلكترونية.

ويهدف المهرجان إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية، والاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية لمدينة كلباء، بما يعزز حضورها على خريطة الفعاليات الرياضية.

وتختتم المنافسات يوم 14 نوفمبر بإقامة نهائي الكرة الطائرة المجتمعية عند الخامسة مساءً، ونهائي كرة القدم عند التاسعة مساءً.