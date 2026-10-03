هيمنة خضراء ونفاد التذاكر.. الصحافة السعودية ترفع سقف الطموح قبل مواجهة قطر

رفعت الصحافة السعودية سقف الطموحات قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره القطري، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"، مستندة إلى التفوق التاريخي لـ"الأخضر" في مواجهات المنتخبين بالبطولة، إلى جانب النتائج القوية التي حققها أصحاب الأرض خلال دور المجموعات.

وتصدر الحديث عن "الهيمنة الخضراء" جانباً بارزاً من التغطيات السعودية، إذ أعادت الصحافة فتح سجل مواجهات السعودية وقطر في كأس الخليج، والذي شهد 22 مباراة، حقق خلالها "الأخضر" 10 انتصارات، مقابل ثلاثة انتصارات لـ"العنابي"، فيما انتهت تسع مباريات بالتعادل.

كما حضرت القوة الهجومية في لغة الأرقام، بعدما سجل المنتخب السعودي 34 هدفاً خلال مواجهاته الخليجية السابقة أمام قطر، مقابل 14 هدفاً للمنتخب القطري.

وزادت نتائج "الأخضر" في النسخة الحالية من حالة التفاؤل، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، محققاً ثلاثة انتصارات متتالية، ليجمع تسع نقاط ويحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي متصدراً مجموعته، دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وحظي الجانب الجماهيري باهتمام كبير في الساعات التي سبقت اللقاء، مع نفاد جميع التذاكر المخصصة للتوزيع في فندق مجلس الجمهور السعودي، واستمرار وجود جماهير بحثاً عن تذاكر لمساندة المنتخب في مواجهة قطر.

وفي المقابل، لم تتجاهل التغطيات قوة "العنابي"، الذي وصل إلى نصف النهائي دون خسارة، بعدما جمع سبع نقاط في دور المجموعات، ليضرب موعداً جديداً مع السعودية في مواجهة تحمل الكثير من الذكريات بين المنتخبين.

كما استحضرت الصحافة السعودية مواجهة نصف نهائي "خليجي 24" عام 2019، عندما نجح "الأخضر" في تجاوز قطر بهدف دون مقابل، فيما تبقى ذكرى نهائي 2014 حاضرة أيضاً بعدما نجح المنتخب القطري وقتها في الفوز 2-1 والتتويج باللقب.

وبين التفوق التاريخي، والعلامة الكاملة في دور المجموعات، والحشد الجماهيري المنتظر، سيطرت حالة من التفاؤل على المشهد الإعلامي السعودي، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن مواجهة قطر تمثل اختباراً مختلفاً، وأن مباريات خروج المغلوب لا تعترف كثيراً بما تحقق في الأدوار السابقة.

ويبحث المنتخب السعودي عن مواصلة مشواره نحو المباراة النهائية واستعادة لقب كأس الخليج الغائب عن خزائنه منذ "خليجي 16"، فيما يسعى المنتخب القطري إلى العودة للنهائي وتكرار إنجاز تتويجه الأخير في 2014.