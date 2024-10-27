شباب الأهلي يفض الشراكة مع الشارقة.. ويتصدر الدوري

فض شباب الأهلي شراكته مع الشارقة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد راشد في دبي، في ختام المرحلة السادسة من المسابقة.

فبعد شوط أول سلبي تمكن سردار أزمون، من وضع شباب الأهلي في المقدمة بتسجيله الهدف الاول «56»، وتابعه كارتابيا بتسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء «87»، في حين سجل غيلهيرم بيرو،هدف الشارقة الوحيد «90+7».

وانفرد شباب الأهلي بصدارة الدوري ورفع رصيده إلى النقطة 18 بالعلامة الكاملة، في حين توقف رصيد الشارقة عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني.