عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي والشارقة أفضل فريقين في الدوري

أكد مشرف فريق كرة القدم بنادي شباب الأهلي عبدالمجيد حسين، أن فريقه استحق الفوز على ضيفه الكويت الكويتي، وصدارة المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وفاز شباب الأهلي على الكويت 4-1، أول من أمس، في الجولة الثالثة، ورفع رصيده إلى ست نقاط من فوزين وهزيمة، ويتساوى معه في النقاط فريق الحسين إربد الأردني، لكن شباب الأهلي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، فيما يأتي فريق ناساف الأوزبكي في المركز الثالث بأربع نقاط، وفي المركز الرابع يوجد الكويت بنقطة واحدة.

ويستعد شباب الأهلي لخوض قمة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، التي ستجمعه مع الشارقة الأحد المقبل على استاد راشد في دبي.

وقال عبدالمجيد حسين إن المباراة ستجمع بين أفضل فريقين في الدوري حتى الآن بالنظر إلى النتائج وصدارتهما جدول الترتيب بـ15 نقطة (العلامة الكاملة). وأضاف في تصريحات صحافية: «الفوز على الكويت الكويتي مهم في مشوار الفريق بالبطولة الآسيوية، تعرضنا لخسارة مفاجئة في الجولة قبل الماضية أمام ناساف الأوزبكي، لكننا نجحنا في استعادة الانتصارات، ونأمل استمرار النتائج الإيجابية، وهي فترة صعبة، سواء في مشوار الفريق خارجياً أو محلياً».

وعن مواجهة الشارقة المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، قال: «لاشك في أنها مباراة كبيرة وصعبة بين فريقين كبيرين يأملان استمرار النتائج الإيجابية، أعتقد أن المباراة ستكون قوية وجماهيرية، فريق الشارقة يضم نخبة من اللاعبين المميزين، ويقدم نتائج قوية أيضاً على المستوى الآسيوي، نتمنى أن نقدم مباراة تليق بمستوى الكرة الإماراتية».

وأكد أن «مدرب شباب الأهلي يسعى إلى تجهيز كل اللاعبين، حيث دفع بعدد من اللاعبين في مباراة الكويت، ونتمنى أن تبتعد الإصابات عن اللاعبين، سواء في شباب الأهلي أو أي فريق آخر»، موضحاً أن الإصابات هي الجزء القبيح من كرة القدم.