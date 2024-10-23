رضا «عيناوي» عن الأداء رغم الخسارة أمام الهلال

سيطرت حالة من الرضا على الشارع العيناوي، رغم الخسارة التي تلقاها الفريق بنتيجة 4-5 أمام الهلال السعودي، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا (النخبة) لكرة القدم، إذ تلقّى لاعبو «الزعيم» عقب نهاية المباراة تحية كبيرة من قبل جماهيرهم التي احتشدت وملأت المدرجات.

وتعود حالة الرضا الجماهيرية على الفريق إلى الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، إذ كان العين نداً قوياً ولم يخشَ لاعبوه مواجهة المنافس المدجج بكتيبة من النجوم العالميين أصحاب الإمكانات الفنية العالية والقيمة السوقية المرتفعة، إذ وفقاً لموقع الإحصاءات العالمي «ترانسفير ماركت» تبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال 243.65 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للعين 48.82 مليون يورو.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية للمباراة التفوق الواضح لفريق العين الذي سيطر على مجريات اللقاء طولاً وعرضاً، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 55.8% مقابل 44.2% للضيوف، ووصلت عدد تمريراته إلى 407 مقابل 334 لمنافسه، وأرسل لاعبوه 28 تمريرة عرضية مقابل 8 فقط للهلال.

واستمر تفوق العين على الشق الهجومي، إذ بخلاف الأهداف المحرزة فإن لاعبي العين سددوا 20 تسديدة 13 منها من داخل منطقة الجزاء، ومنها 10 على المرمى بنسبة دقة وصلت إلى 50%، مقابل 15 تسديدة للهلال 10 منها من داخل منطقة الجزاء، وست على المرمى، بنسبة دقة بلغت 40%.

وأفسدت الأهداف الثلاثة التي سجلها سفيان رحيمي «هاتريك» في الدقائق 39 و67 و6+90 فرحة الضيوف بفوزهم في اللقاء، إذ إن اللاعب سجل ثلاثيته الثانية في شباك الهلال بعد الأولى التي كان قد أحرزها في الموسم الماضي، وقد كتبت صحيفة الرياضية السعودية تقريراً عن اللاعب بعنوان «الهلال.. أكبر ضحايا رحيمي آسيوياً».

من جانبه، أعرب مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مواجهة الهلال، لافتاً إلى أن الكثيرين يتفقون معه في الرأي بأن المواجهة كانت ممتعة ومثيرة للغاية، وأن فريقه كان قريباً من التعادل لكنه افتقد لعامل التوفيق.

وقال في مؤتمر صحافي عقب نهاية اللقاء، إنه متأكد بنسبة 100% من تأهل العين إلى الدور ثمن النهائي، مضيفاً: «رغم خسارتنا إلا أن فرصة التعويض حاضرة في خمس مباريات متبقية لنا في مرحلة الدوري من المسابقة، خصوصاً بعد المستوى الذي قدمناه في مواجهة الهلال».

وأقرّ المدرب الأرجنتيني بالمشكلات الدفاعية في فريقه، وقال: «أتفق معكم لقد استقبلنا خمسة أهداف في هذه المباراة، لكننا واجهنا فريقاً يمتلك قوة هجومية، وفي المقابل شخصية فريقي هجومية، لذلك تمكنا من تسجيل أربعة أهداف، ودائماً ما أؤكد فكرة العمل الجماعي في كرة القدم، فالدفاع يبدأ من الهجوم والعكس، ولقد قدمنا أداءً رائعاً وسنعمل على التحسين بكل تأكيد».

وحول أداء لاعب فريقه سفيان رحيمي، قال: «أنا فخور بأداء اللاعب، وهو يتطوّر بشكل لافت ويستحق النجومية التي وصل إليها بكل تأكيد، وسأظل أدعمه للعب في هذا المركز على المستطيل الأخضر».

جيسوس: العين فريق مميز

وصف مدرب فريق الهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، المواجهة التي جمعت الهلال والعين بـ«المباراة الصعبة»، وأضاف في مؤتمر صحافي عقب نهاية المباراة: «المواجهة احتاجت منا إلى بذل مجهودات بدنية وذهنية وتكتيكية، أمام فريق مميز جداً»، وأوضح: «أخرجت كوليبالي بسبب حصوله على بطاقة صفراء أدت إلى شعوره بالضغط، وواجهنا موقفاً معقداً بعد طرد البليهي».