أندية شباب الأهلي والشارقة وكلباء تهيمن على كؤوس «نجوم المستقبل» للكاراتيه

هيمنت أندية شباب الأهلي والشارقة وكلباء، على كؤوس منافسات بطولة «نجوم المستقبل» في افتتاحية الموسم الجديد للكاراتيه، التي استضافتها على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 300 لاعباً ولاعباً من 11 نادياً، وللفئات العمرية بين 6 و18 سنة، والمؤهلة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات، وصولاً للرجال والسيدات.

وتوجت لاعبات شباب الأهلي بثلاث من أصل الكؤوس الأربع المخصصة للفئات العمرية للإناث، بحصد لاعبات النادي كؤوس كل من مراحل، الناشئات والآنسات، والفتيات، فيما ذهب كأس مرحلة الفتيات (ب) لصالح نادي الشارقة الرياضي للمرآة.

وهيمنت لاعبات شباب الأهلي على منافسات الإناث، بتتويجهن بثلاث من أصل الكؤوس الأربعة المخصصة للفئات العمرية للإناث، بحصد لاعبات النادي كؤوس كل من مراحل، الناشئات والآنسات، والفتيات، فيما ذهب كأس مرحلة الفتيات (ب) لصالح نادي الشارقة الرياضي للمرآة.

بدوره هيمن نادي الشارقة الرياضي على ثلاث من أصل الكؤوس الخمسة المخصصة لفئات الذكور، بعدما رفع كؤوس فئات الأشبال (ب)، ومرحلة تحت 21 عاماً، والرجال، فيما توج لاعبي شباب الأهلي بكأس مرحلة الناشئين، وذهب كأس مرحلة الشباب لصالح لاعبي نادي كلباء الرياضي.