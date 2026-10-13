انطلاق بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» بمشاركة 1800 لاعباً ولاعبة

انطلقت منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 من بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، والشريك التشغيلي للبطولة سبورتس مانيا وسبورت 360.

وتأتي البطولة في إطار مستهدفات خطة دبي الرياضية 2033، ولا سيما محور اكتشاف ورعاية وتطوير المواهب الرياضية، من خلال توفير بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف اللاعبين الواعدين، وصقل قدراتهم، وتهيئتهم للانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة والإنجاز الرياضي.

وتتواصل منافسات الفصل الأول من البطولة حتى 13 ديسمبر 2026، وتتضمن إقامة 321 مباراة بمشاركة أكثر من 1800 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 جهة رياضية تضم أكاديميات وأندية محلية، وتُقام المباريات على ملاعب مدرسة سيتيزن بمنطقة السطوة، ومدرسة الاتحاد الخاصة بمنطقة جميرا.

وتضم قائمة الأندية المحلية المشاركة في هذا الفصل كلاً من: نادي النصر، نادي الوصل، نادي شباب الأهلي، نادي الشارقة (رجال)، نادي الشارقة (سيدات)، ونادي خورفكان (رجال)، كما تشارك في البطولة 17 أكاديمية متخصصة هي: أكاديمية جام، أكاديمية تشامبس، مدرسة إن بي إيه، أكاديمية دبي لكرة السلة، أكاديمية ستار بوينت، أكاديمية أو بي إس، تريبل ثريت، إم بي بي إيه، أكاديمية غرايند، وايلد كاتس، أكاديمية أي دي نايتس، أكاديمية جاز، أكاديمية جيت ذا كيدز فيت، جام أبوظبي، تشامبس جبل علي، دبي ترايب، وأكاديمية وايز.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة إطلاق مجموعة من المبادرات والتطويرات التنظيمية والفنية؛ في مقدمتها إطلاق تطبيق ذكي مخصص للبطولة للمرة الأولى، يتيح للفرق واللاعبين والمدربين والجماهير المتابعة اللحظية للمنافسات طوال الموسم، حيث يوفر التطبيق جداول المباريات، والنتائج المباشرة، وجدول الترتيب، وإحصاءات اللاعبين والفرق، إضافة إلى التغطيات المصورة والفيديو وآخر مستجدات البطولة.

وعلى الصعيد الفني، تطبق البطولة القوانين واللوائح الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة السلة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة السلة؛ بهدف الارتقاء بالمستوى الفني للحكام والمباريات، وضمان إلمام اللاعبين والمدربين والأطقم الفنية بأحدث المعايير الدولية المعمول بها في اللعبة.

وتتميز منافسات هذا الموسم بمشاركة واسعة من الأندية الإماراتية المحلية إلى جانب الأكاديميات الرياضية الخاصة، في خطوة تستهدف دعم نمو وتطوير كرة السلة في الدولة، وتوفير بيئة تنافسية تساعد على اكتشاف المواهب الوطنية وصقلها وتوفير فرص التطوير المستمر لها على مدار الموسم.

وتواصل بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة العمل على توفير بيئة رياضية احترافية وتنافسية تساهم في دعم الرياضيين الشباب وتعزيز مسيرة تطوير كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.