فوز الجزيرة الحمراء في دوري الأولى

فاز فريق الجزيرة الحمراء على ضيفه غلف يونايتد 2-1، أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى.

وسجل للفائز الإيطالي لويز فيليب في الدقيقة (48)، والبرازيلي والاس جوميس (89)، ولفريق غلف، الإيرلندي كليم سيمون (64). وتعادل العربي ومصفوت 2-2، إذ سجل للأول منصور محمد (38)، والسنغالي محمد ديوب (90+5)، ولمصفوت أبريما جينغ (17)، ولاعب نادي العربي أحمد سليمان خطأ في مرماه (90+1).

ويتصدر العربي الترتيب بسبع نقاط، يليه دبا وحتا والظفرة (6 نقاط)، ثم الذيد (5 نقاط)، مصفوت (4 نقاط)، الجزيرة الحمراء والحمرية والإمارات (3 نقاط)، ويونايتد (نقطتان)، والفجيرة ومجد وغلف يونايتد وغلف إف سي نقطة واحدة وفليتوود يونايتد من دون نقاط.