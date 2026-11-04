النصر وعجمان يطلبان العلامة الكاملة في «أبطال الخليج»

يخوض النصر وعجمان اختبارين مهمين، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال الخليج لكرة القدم، بحثاً عن انتصارهما الثالث توالياً، ومواصلة الانطلاقة القوية، وتعزيز صدارتهما للمجموعتين الثانية والثالثة، في خطوة مهمة نحو الاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني.

ويستضيف النصر نظيره نادي قطر، في السابعة مساءً، على استاد آل مكتوم، فيما يحل عجمان ضيفاً على الاتفاق السعودي، الساعة 10 مساءً، في مدينة الدمام، في مواجهتين يسعى خلالهما ممثلا الكرة الإماراتية إلى إنهاء مرحلة الذهاب بالعلامة الكاملة.

النصر - قطر

ويدخل «العميد» مواجهة قطر متسلحاً بست نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على الرفاع البحريني بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود من بغداد بانتصار ثمين على الزوراء العراقي بهدف من دون رد، سجله الأرجنتيني رامون ميريز في الدقيقة 64، ليحافظ الفريق على نظافة شباكه بعد جولتين، ويرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة.

ويتطلع النصر إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث، وتعزيز موقعه قبل انطلاق مرحلة الإياب، في مواجهة يدخلها منافسه القطري بحثاً عن تصحيح المسار، بعدما جمع نقطة واحدة من تعادله مع الزوراء 1-1، وخسارته أمام الرفاع 1-4، ليحتل المركز الرابع، خلف الزوراء الثالث بفارق الأهداف، فيما يأتي الرفاع ثانياً بثلاث نقاط.

عجمان - الاتفاق

وفي المقابل، يطمح عجمان إلى مواصلة بدايته التاريخية في أول مشاركة خارجية له، بعدما جمع ست نقاط من انتصارين على أربيل العراقي 5-4، وكاظمة الكويتي 2-1، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة، ويصبح الفوز على الاتفاق فرصة ثمينة للاقتراب من حسم بطاقة التأهل.

وأكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفغدزيتش، جاهزية فريقه للمواجهة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني درس المنافس بصورة جيدة، ويمتلك معلومات وفيرة عن نقاط القوة في تشكيلته.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نملك الدوافع لتقديم مباراة مثالية، وندرك أن أي هفوة قد تكلفنا نقاط اللقاء، لكنني أؤمن كثيراً بفريقي وقدرته على تحقيق النتيجة التي نطمح إليها».

ويخوض الاتفاق اللقاء برصيد ثلاث نقاط، بعدما فاز على كاظمة 2-0، وخسر اعتبارياً أمام أربيل 0-3، إثر عدم سفر بعثته إلى العراق.