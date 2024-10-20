بنتيجة ساحقة.. "الإقامة وشؤون الأجانب" يهزم الموج في دوري الصالات

فاز فريق "الإقامة وشؤون الأجانب" على فريق الموج (12-3) في المبارة التي اقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة لكرة قدم الصالات.

وسجل أهداف فريق "الإقامة وشؤون الأجانب" المنضم حديثاً للمشاركة في الدوري، البرازيلي دانيل بينهيرو (هاتريك)، ومواطنيه يوري كارفالهو (هاتريك)، وإيفرتون دوس سانتوس (هدفين)، وأحمد بشر (هدفين) وعبدالله البلوشي ومصعب أحمد، فيما سجل أهداف الموج نواف راشد هدفين وفهد الشحي.

وفاز كلباء على الحمرية (5-0) سجلها البرازيلي جوني سانتوس (هدفين) ومواطنه برونو سوزا، واحمد خليل، وخالد صالح، ودبا الحصن على اليرموك (7-3) وسجل للفائز البرازيلي فيليب اوليفير (هدفين) ونوفل الطائي ( هدفين) وعارف علي، وعبدالله سيف والبرازيلي فيليب هنريكو، بينما سجل لليرموك منصور محمد، والمصري محمد يسن، وعبدالله النقبي.