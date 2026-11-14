بعد احتفاله بلقب الهداف التاريخي.. الاتحاد المصري يصدم محمد صلاح

تلقى محمد صلاح صدمة غير متوقعة بعدما ذكر الاتحاد المصري أن لديه 68 هدفاً، ولم يصبح بعد الهداف التاريخي لمنتخب مصر، الذي لا يزال بحوزة حسام حسن عند 69 هدفاً.

وعقب اللقاء أمام مالاوي الذي سجل فيه صلاح ثنائية، نشر اللاعب صورة يحمل فيها الرقم "70"، في إشارة إلى عدد أهدافه الدولية، التي وضعته في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب "الفراعنة". لكن الموقع الرسمي للاتحاد المصري نشر تقريراً عن المواجهة التي حسمها "الفراعنة" بخماسية ذكر أن صلاح "رفع رصيده من الأهداف إلى 68 خلال 121 مباراة دولية".

وتعود جذور هذا الفارق التهديفي (هدفان) إلى المباراة الودية التي اكتسح فيها المنتخب المصري نظيره منتخب سوازيلاند (إسواتيني حالياً) بنتيجة 10-0 في 22 مارس 2013.

ورغم تسجيل صلاح هدفين في تلك المواجهة، فإن لوائح الإحصاء الدولية استبعدت المباراة من تصنيف المباريات الدولية الرسمية من الفئة الأولى (A)، نظراً لإجراء الجهاز الفني لمنتخب مصر 11 تبديلاً خلال اللقاء، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لاحتساب المباريات الودية في السجلات الدولية المعتمدة آنذاك.

وبناء على السجلات المعتمدة حالياً، بات صلاح بحاجة إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقم حسام حسن (69 هدفاً)، وهدفين للانفراد بالعرش التاريخي لهدافي الفراعنة دون أي جدل إحصائي.