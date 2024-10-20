البرازيلي لوكاس يقود الذيد لفوز كبير في دوري «الهواة» بـ«سوبر هاتريك»

قاد اللاعب البرازيلي لوكاس سيلفا فريقه الذيد للفوز على ضيفه فليتوود يونايتد (6-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، حيث سجل لوكاس أربعة أهداف (سوبر هاتريك) جائت في الدقائق (34،40، 48،52) بينما أضاف الغامبي الفوسيني جاسما (77) والغيني ابوبكر دمبا (82) الهدفين الخامس والسادس، بالمقابل سجل فريق فليتوود يونايتد هدفه الوحيد عن طريق الروسي اسلام سلطانوف (89).

وفي مباراة ثانية حقق فريق الإمارات (الصقور) فوزه الأول في الموسم الحالي على حساب ضيفه «غلف إف سي» (2-1) حيث سجل هدفي «الصقور» البرازيلي برونو بايو في الدقيقتين (11- 85) وسجل لفريق «غلف إف سي» البوركيني فاسو كامنليديني مينونجو (27).

وتعادل فريقا «مجد» ويونايتد (1-1) على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين وسجل لـ «مجد» البرازيلي جوستافو دوس ساتوس (87) وسجل ليونايتد الإيفواري براهيما واتارا (90+6).