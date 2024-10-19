«متلازمة نيمار» وراء إخفاء مقر بعثة الهلال في العين

فرض مسؤولو نادي الهلال السعودي طوقاً من السرية على مقر سكن بعثة فريق كرة القدم الذي سيصل اليوم إلى مدينة العين، لمواجهة فريق العين بطل آسيا ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة)، تفادياً للازدحام الجماهيري المتوقع من قِبل عشاق الهلال واللاعب العالمي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، والذي قد يصل مع الفريق إلى «دار الزين» لخوض أول مباراة رسمية له في الإمارات.

ولاتزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة اللاعب البرازيلي نيمار في مباراة العين، إذ يخضع لاختبارات بدنية ولياقية ستحدد على إثرها إمكانية مشاركته من عدمها، على الرغم من أنه التحق بالتدريبات الجماعية لفريقه خلال الأيام الماضية بعد غياب عن الملاعب لمدة عام كامل، بسبب إصابته يوم 18 أكتوبر 2023 خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم.

وكانت الإدارة الهلالية قد أدرجت اسم اللاعب نيمار في القائمة الآسيوية الرئيسة بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، بينما اُستُبعد عن القائمة المدرجة في دوري روشن السعودي وكأس الملك، إذ حلَّ بدلاً منه مواطنه رينان لودي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن بعثة فريق الهلال السعودي ستصل إلى مدينة العين اليوم عبر طائرة خاصة، وستحل بفندق فور بوينتس باي شيراتون العين في حي هيلي، تمهيداً للمواجهة المرتقبة مساء بعد غدٍ مع فريق العين على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم (النخبة)، وسيؤدي «الأزرق» مرانه الرئيس مساء غدٍ على ملعب اللقاء.

ويعود السبب الرئيس وراء الاهتمام الكبير بالمباراة وسط أنصار كل من العين والهلال السعودي كون أن اللقاء بمثابة مواجهة متجددة، إذ يسعى العين إلى تكرار فوزه على الهلال بعد أن كان قد أقصاه من نصف نهائي المسابقة في النسخة الماضية، قبل أن يحقق اللقب، بينما يأمل بطل الدوري السعودي ردّ دين تلك الهزيمة.

ويحتل «الزعيم» المركز الـ10 في جدول ترتيب أندية غرب قارة آسيا في التصفيات برصيد نقطة واحدة فقط من تعادله أمام السد القطري (1-1)، وخسارته (2-4) أمام الغرافة القطري، بينما يتصدر منافسه الهلال الجدول بست نقاط، بعد اكتساحه لفريق الشرطة العراقي (5-صفر)، وفوزه على الريان القطري (3-1).

على صعيد متصل، استأنف فريق العين تحضيراته بحصة تدريبية صباح أمس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من فوزه على حساب حتا برباعية نظيفة في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، وهي المواجهة التي شهدت غياب اللاعبين الدوليين بسبب ضيق الوقت وتعذر عودتهم من المشاركة الدولية في توقيت مبكر، لكن غيابهم منح المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو فرصة إعطاء الثقة للاعبين البدلاء.

وأعرب كريسبو في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء، عن سعادته بالفوز الذي وصفه بالمستحق ومنحهم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، وقال: «المؤكد أن لعب المباريات الرسمية بعد فترة التوقف الدولي ليس سهلاً، ولكنني سعيد بأداء لاعبي فريقي الشباب الذين قدموا مباراة جيدة، وحققوا فوزاً مهماً ومستحقاً قادنا إلى المرحلة المقبلة من مسابقة الكأس».

. نيمار التحق بالتدريبات الجماعية لفريقه بعد غياب عن الملاعب لمدة عام كامل.

. إدارة الهلال أدرجت اسم نيمار في القائمة الآسيوية بطلب من المدرب جيسوس.