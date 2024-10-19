خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني

يشهد مضمار «أسكوت» اليوم، إقامة سباق «يوم الأبطال» خاتمة وأغنى سباقات الخيل في بريطانيا، وينافس على ألقاب أشواطه 88 من صفوة الخيول على الساحة الدولية، تتقدمها نخبة من الجياد الإماراتية، يبرز منها «ترولرمان» بشعار «غودولفين» الذي يعود للدفاع عن لقبه في الشوط الافتتاحي «بريتيش شامبيونس كب» للمسافات الطويلة، المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 3200 متر.

وسبق لـ«ترولرمان» بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، أن حقق المركز الثالث في نسخة 2022، قبل أن يتمكن ابن الفحل «غولدن هورن» في نسخة العام الماضي، من الاندفاع بقوة من الخلف، منتزعاً انتصاراً باهراً بفارق الرقبة على أبرز خيول التحمل على الساحة الدولية الجواد «كيبريوس» الذي حلّ بالمركز الثاني، وبفارق 13 طولاً عن الفائز في سباق «دونكاستر كب» للفئة الثانية «سويت ويليام» الذي جاء ثالثاً.

وخاض «ترولرمان» منذ تتويجه في يوم الأبطال الموسم الماضي مشاركتين لاحقتين، حين حلّ ثالثاً في سباق «دبي غولد كب» في أمسية كأس دبي العالمي مارس الماضي، قبل أن يخسر بفارق طول أمام «كيبريوس» وحلوله وصيفاً في سباق «غولد كب» لخيول الفئة الثانية في «رويال آسكوت» صيف هذا العام.

وعلق المدرب ثيدي غوسدن على استعدادات «ترولرمان» بقوله في تصريحات صحافية: «قدم (ترولرمان) عرضاً رائعاً في (غولد كب) واستمتع منذ ذلك الحين بفترة راحة طيبة، ويعود للدفاع عن لقبه في السباق الذي توّج به العام الماضي، وهو يحب التسابق على مضمار (أسكوت)، ومن المتوقع أن يحسن التعامل مع الأرضية لمرة جديدة».

وتواصل الإثارة طريقها إلى الشوط الرابع «الملكة إليزابيث الثانية ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1»، حين يحمل كل من «القدوة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدربين سيمون وأدي كريسفورد، و«إيس ماكس» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب كيه أر بورك، الآمال الإماراتية لمنافسة أفضل خيول مسافة الميل (1600 متر)، يتقدمهما بطل سباق «كوين أن ستيكس» لخيول الفئة الأولى في مهرجان «رويال آسكوت» يونيو الماضي الجواد «شارين» بإشراف المدرب روجر فاريان.