نهائيان مبكران في كأس رئيس الدولة اليوم

تتصاعد الإثارة في مباريات اليوم الثاني من مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، من بينها لقاءان مصنفان «نهائي مبكر»، نظراً لأن جميع مواجهات المسابقة لا تقبل القسمة على اثنين، ما سيجعل المفاجآت حاضرة، خصوصاً في ما يتعلق بهوية الفريق الذي سيغادر مبكراً.

وسيكون استاد آل مكتوم في الساعة 17:00 عصراً مسرحاً لمواجهة النصر وضيفه الشارقة، في لقاء لا يخلو من الإثارة على الإطلاق، إذ إن النوايا واضحة لدى الطرفين، ففي الوقت الذي يبحث فيه «العميد» عن استعادة اتزانه الذي فقده في الدوري، فإن ضيفه «الملك» يتطلع للاستفادة من حالة النشوة التي يمر بها، كونه يتصدر ترتيب الدوري.

ولن تكون مواجهة اليوم الأولى بين الفريقين في «أغلى الكؤوس»، إذ إن سجل المواجهات التاريخية منذ بداية الألفية الحالية يميل لمصلحة الضيوف بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لأصحاب الأرض، في حين سيطر التعادل على لقاء وحيد، وللمصادفة فإن آخر مواجهة بينهما في البطولة كانت في دور الـ16 أيضاً، وانتهت لمصلحة «الملك» 2-1.

وفي اللقاء الآخر، الذي يقام في التوقيت نفسه على استاد راشد بن سعيد، يستقبل عجمان ضيفه خورفكان في لقاء لا يخلو من الإثارة، لرغبة الطرفين الواضحة في خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وفيما يعوّل «البركان» على قدراته الهجومية بقيادة وليد ازارو وهيكل الشيخاوي، فإن «النسور» يضع آمالاً عريضة على الحالة المعنوية للاعبيه الذين نجحوا في إلحاق الهزيمة بفريق الوصل في الدوري في آخر مباراة قبل التوقف الدولي.

وستكون كل الأنظار متجهة إلى ملعب زعبيل في الساعة 20:00 لمتابعة قمة القمم بين الوصل وضيفه الوحدة، وهي المباراة الأكثر إثارة خلال الدور الحالي نظراً لموقف الفريقين، إذ يخوض «الإمبراطور» المواجهة بصفته حاملاً للقب، وفي المقابل، يدخل «العنابي» وهو بطل لمسابقة كأس الرابطة.