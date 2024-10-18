مبخوت: مباراة الشارقة صعبة.. لاعبوه «مميزون» ومدربه «خبرة»

أكد مهاجم فريق النصر، علي مبخوت، صعوبة المواجهة المرتقبة التي ستجمع «العميد» مع الشارقة في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، اليوم، لما يضمه «الملك» من نجوم، فضلاً عن تصدره دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مبخوت في تصريحات صحافي قبل المباراة: «مباراتنا ستكون قوية للغاية، ودائماً فريق الشارقة خصم قوي، لما يمتلكه من لاعبين مميزين في كل الخطوط، يقودهم مدرب يملك خبرة كبيرة، وفريقنا كذلك يضم لاعبين على أعلى مستوى، ونستطيع مواجهة أي فريق، وهدفنا تحقيق الفوز، والتأهل إلى ربع النهائي».

وأضاف: «بالتأكيد الشارقة يضم خط دفاع قوياً، بدليل تلقيه هدفين فقط في خمس مباريات من الدوري، ولكن لدينا خيارات متعددة في خط الهجوم، ونستطيع التعامل مع أي دفاع».

وختم: «جمهورنا لا يحتاج دعوة، دائماً يعلمون حاجة الفريق لهم، وأتمنى حضورهم بكثرة في هذه المباراة ليكون أكبر حافز وداعم للاعبين».