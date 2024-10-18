القيمة السوقية والأرقام والتاريخ.. بلا فائدة للمنتخب أمام أوزبكستان وكوريا الشمالية

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم خمس نقاط مهمة في آخر مباراتين بتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام أوزبكستان صفر-1، وكوريا الشمالية 1-1، وهما المنتخبان اللذان يتأخران عن «الأبيض» ببعض القراءات الرقمية التي تثير الجدل حول أسباب نزيف النقاط غير المبرر أمامهما، في مجموعة يتأهل منها أول منتخبين مباشرة إلى المونديال، فيما يدخل صاحبا المركزين الثالث والرابع متاهات طويلة في الملحق.

ويأتي تعثر «الأبيض» أمام كلا المنتخبين، في وقت يظهر فيه جلياً الفارق بين أغلى لاعب في المنتخب الوطني من حيث القيمة السوقية فابيو ليما الذي يساوي 27.91 مليون درهم، مقارنة بأغلى لاعبين في أوزبكستان وكوريا الشمالية، أبوسبيك فايزلاييف (23.92 مليون درهم)، وكوك تشوك جانغ (1.79 مليون درهم)، على التوالي.

ووفقاً للإحصاءات الأحدث التي كشف عنها موقع «ترانسفير ماركت» المختص في أرقام وإحصاءات اللاعبين والمنتخبات والدوريات العالمية، فإن مجموع القيمة السوقية للاعبي المنتخب الوطني يبلغ 38.51 مليون يورو (153.4 مليون درهم)، مقارنة بمنتخب كوريا الشمالية الذي تبلغ قيمته السوقية 6.05 ملايين يورو (24.12 مليون درهم).

وعلى الرغم من تفوقه تاريخياً بالمواجهات الرسمية المباشرة، فإن المنتخب نزف نقاطاً أمام كوريا الشمالية وأوزبكستان، فالأول لم يسبق له الفوز على الأبيض (ست مواجهات، فوزان للإمارات، وأربعة تعادلات)، فيما تعتبر خسارة المنتخب الأولى تاريخياً أمام نظيره الأوزبكي في تصفيات كأس العالم، إذ سبق أن التقيا في عام 1997 في مناسبتين، ففاز «الأبيض» في الأولى 3-2، وتعادلا في الثانية من دون أهداف، كما التقيا في مناسبتين أيضاً عام 2001، وتغلبت الإمارات ذهاباً وإياباً 4-1 و1-صفر، قبل أن يخسر «الأبيض» أخيراً بهدف نظيف الثلاثاء الماضي.

اليابان الأعلى قيمة

يحتل المنتخب الوطني المرتبة السادسة آسيوياً من حيث القيمة السوقية للاعبيه، والثالثة في مجموعته الأولى، في وقت تتصدر اليابان المنتخبات الآسيوية بقيمة إجمالية تبلغ 278.06 مليون يورو (1.1 مليار درهم)، متفوقاً بفارق كبير عن المنتخب الكوري الجنوبي الذي جاء في المركز الثاني بإجمالي 125.83 مليون يورو (501 مليون درهم).

واحتل المنتخب الإيراني المرتبة الثالثة على صعيد آسيا بإجمالي 47.25 مليون يورو (188.3 مليون درهم)، ليتصدر من خلاله ترتيب فرق المجموعة الأولى كأعلى المنتخبات قيمة سوقية، متفوقاً على منتخب أوزبكستان البالغ إجمالي القيمة السوقية للاعبيه 39.55 مليون يورو (157.6 مليون درهم)، وبفارق بسيط عن المنتخب الوطني ثالث المجموعة.

بين «الأبيض» و«العنابي»

وجاء المنتخب القطري في المرتبة الرابعة ضمن منتخبات المجموعة، وفي المرتبة التاسعة آسيوياً، متأخراً بفارق كبير عن المنتخب الوطني بفارق الـ18 مليون يورو، مع إجمالي قيمة سوقية للاعبي «العنابي» وقفت عند أعتاب 20.35 مليون يورو (81.13 مليون درهم)، وليحتل منتخب قيرغيزستان المرتبة الخامسة بقيمة سوقية متواضعة، مقارنة بعمالقة القارة، اقتصرت على 6.55 ملايين يورو (26.11 مليون درهم)، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبي منتخب كوريا الشمالية 6.05 ملايين يورو (24.12 مليون درهم) التي وضعته في المرتبة الأخيرة لمنتخبات المجموعة، وفي المرتبة 23 آسيوياً.

مهدي تريمي الأعلى قيمة سوقية في المجموعة الأولى

احتل لاعب المنتخب الإيراني وفريق إنتر ميلان الإيطالي، مهدي تريمي، المرتبة 13 آسيوياً، والأولى على صعيد لاعبي المجموعة، بقيمة سوقية تبلغ 10 ملايين يورو (39.8 مليون درهم)، فيما جاء لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل فابيو ليما في المرتبة 25 آسيوياً، والثالثة من حيث لاعبي منتخبات المجموعة، بإجمالي قيمة سوقية يبلغ سبعة ملايين يورو (27.91 مليون درهم). وتشارك لاعبا المنتخبين القطري والأوزبكي، أكرم عفيف، وأبوسبيك فايزلاييف، المرتبة 26 آسيوياً والرابعة من حيث القيمة السوقية للاعبي منتخبات المجموعة الأولى، بقيمة سوقية تبلغ ستة ملايين يورو (23.92 مليون درهم).

. المنتخب الوطني في المرتبة السادسة آسيوياً من حيث القيمة السوقية.