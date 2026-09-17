المنتخب الأولمبي يتعثر في بداية مشواره بـ«آسياد 2026»

استهل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2026» بالخسارة أمام نظيره الإيراني 1-3، أمس، على استاد وايف كاريا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

ورغم الخسارة، لاتزال فرصة المنتخب الأولمبي قائمة للتعويض، من خلال مباراتيه المقبلتين أمام كوريا الشمالية الأحد المقبل، والصين في 23 الجاري، ضمن الجولتين الثانية والثالثة على التوالي.

وجاءت بداية «الأبيض الأولمبي» على عكس التوقعات بانطلاقة قوية في هذا الحدث الآسيوي الكبير، ورغم نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، فإن المنتخب الإيراني استغل في الشوط الثاني الأخطاء في صفوف المنتخب، وسجل ثلاثة أهداف في مرمى الحارس خالد توحيد.

وافتتح المنتخب الإيراني التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق بوريا شهر بادي، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية أمام المرمى، قبل أن يتلقى «الأبيض» هدفاً ثانياً بعد أن سجل سولومون سوسو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.

ورغم تأخره بهدفين، حاول المنتخب الأولمبي العودة إلى أجواء المباراة، ونجح منصور المنهالي في تقليص الفارق في الدقيقة 57، ليمنح زملاءه دفعة معنوية أملاً في إدراك التعادل.

وأجرى مدرب المنتخب الأولمبي، الكرواتي إيغور بيشكان، عدداً من التغييرات في الشوط الثاني، بدخول حازم عباس وعلي البلوشي ومنصور البلوشي، سعياً لتعزيز الجانب الهجومي لكن المنتخب الإيراني حسم المواجهة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 عن طريق يوسف مزرعة.

. فرصة المنتخب الأولمبي في التعويض قائمة أمام كوريا الشمالية والصين.