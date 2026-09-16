«الأبيض الأولمبي» يُدشّن اليوم مشواره في «آسياد 2026»

يُدشّن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، عند التاسعة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، مشواره في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية (آسياد 2026)، المقامة في مدينتَي آيتشي وناغويا اليابانيتين، خلال الفترة من 19 الجاري إلى الرابع من أكتوبر المقبل، عندما يواجه نظيره الإيراني على استاد وايف كاريا.

ويلعب المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً الصين وكوريا الشمالية، ويخوض «الأبيض» مباراته الثانية أمام كوريا الشمالية، الأحد المقبل، عند الساعة الثانية مساء بتوقيت الإمارات، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الصين 23 الجاري، عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

ويأمل «الأبيض» استعادة صورته القوية بعد خروجه من الاستحقاقات الأخيرة، وكان أبرزها مغادرته نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي أُقيمت في السعودية في يناير الماضي، إثر خسارته أمام فيتنام (2-3) بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، في الدور ربع النهائي للبطولة، علماً بأن المنتخب كان يقوده المدرب الأوروغوياني السابق، مارسيلو برولي.

وتُعدّ المشاركة في الألعاب الآسيوية أول اختبار للمدرب الكرواتي إيغور بيشكان، بعدما تعاقد معه اتحاد كرة القدم في أغسطس الماضي.

وأكد المدرب الكرواتي إيغور بيشكان، أن المنتخب يسعى إلى الظهور بمستوى مميّز في «آسياد 2026»، وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد أمس في اليابان: «رغم قصر فترة الإعداد، فإنني أثق بروح الفريق وتكاتف اللاعبين ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الجماهير الإماراتية».