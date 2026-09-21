29 مليون يورو القيمة السوقية لـ «الأبيض» في «خليجي 27»

مع دخول منافسات كأس الخليج العربي الـ27 مرحلة العد التنازلي لانطلاقها في مدينة جدة السعودية، تتجه الأنظار إلى المنافسة المرتقبة بين المنتخبات الخليجية الثمانية، ليس من زاوية التاريخ والإنجازات فحسب، وإنما أيضاً من حيث القيمة السوقية للاعبين المشاركين في البطولة.

وتنطلق منافسات «خليجي 27» في جدة يوم بعد غدٍ الأربعاء، وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية وقطر والعراق وعُمان والبحرين والكويت واليمن، موزعة على مجموعتين، فيما تقام المباريات على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وبحسب تقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للاعبي المنتخبات الثمانية نحو 131.77 مليون يورو، يتصدرها المنتخب السعودي، يليه المنتخب الإماراتي، ثم منتخبا العراق وقطر، فيما تأتي عُمان في المركز الخامس، تليها البحرين والكويت، بينما يحل المنتخب اليمني في المركز الثامن والأخير.

السعودية في صدارة القيمة

ويتصدر المنتخب السعودي القائمة بـ40.68 مليون يورو، ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 29.05 مليون يورو، مدفوعاً بمجموعة من اللاعبين الذين تبرز أسماؤهم في قائمة أصحاب أعلى القيم السوقية في البطولة. ويأتي المنتخب العراقي ثالثاً بـ21.20 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة المنتخب القطري 19.93 مليون يورو، بينما تحتل عُمان المركز الخامس بقيمة سوقية تبلغ 8.33 ملايين يورو، ثم البحرين بـ6.15 ملايين يورو، والكويت بـ4.23 ملايين يورو، فيما يحل المنتخب اليمني في المركز الثامن بقيمة تبلغ 2.20 مليون يورو.

الأعلى بين اللاعبين

وتكشف قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في المنتخبات المشاركة عن حضور قوي للنجوم المعروفين على الساحة الخليجية. ويتصدر لاعب المنتخب السعودي سعود عبدالحميد القائمة بقيمة سوقية تبلغ 9 ملايين يورو، متقدماً على القطري أكرم عفيف الذي تبلغ قيمته 8 ملايين يورو. ويأتي السعودي مصعب الجوير في المركز الثالث بقيمة تبلغ 6 ملايين يورو، فيما يحتل لاعب المنتخب الإماراتي، نيكولاس خيمينيز المركز الرابع بـ4 ملايين يورو، يعقبه العراقي أحمد قاسم 3.50 ملايين يورو.

تفاوت كبير

وتعكس الأرقام كذلك التباين الكبير في القيمة السوقية بين المنتخبات المشاركة؛ فالقيمة الإجمالية للمنتخبات الأربعة الأولى، السعودية والإمارات والعراق وقطر، تبلغ نحو 110.86 ملايين يورو، أي ما يزيد على 84% من إجمالي القيمة الواردة للمنتخبات الثمانية.

في المقابل، لا تتجاوز القيمة السوقية المجمعة لمنتخبات عُمان والبحرين والكويت واليمن نحو 20.91 مليون يورو.

• 131.77 مليون يورو القيمة السوقية للمنتخبات الثمانية المشاركة في «خليجي 27».