إصابة يوري سيزار تبعده عن شباب الأهلي 30 يوماً

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي، يوري سيزار، سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في «خليجي 27»، التي اختتمت أخيراً في جدة السعودية، في ضربة لخيارات الجهاز الفني للفريق قبل سلسلة من الاستحقاقات المهمة محلياً وآسيوياً.

وكان سيزار قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة منتخب الإمارات أمام البحرين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ما اضطره إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يغيب عن بقية مباريات «الأبيض» في البطولة.

ويمثل غياب اللاعب خسارة لشباب الأهلي، في ظل دوره الهجومي المؤثر، بعدما أنهى الموسم الماضي هدافاً للفريق برصيد 13 هدفاً في دوري المحترفين، إلى جانب إسهاماته في صناعة الفرص وتحريك الهجمات، ما جعله أحد أبرز الأوراق الهجومية في تشكيلة «فرسان دبي».

ويترقب الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي أندريه غاردين، تطورات حالة اللاعب واستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية، في وقت يسعى فيه الفريق إلى استعادة جاهزية عناصره الأساسية قبل استئناف مشواره في البطولات المحلية والآسيوية.