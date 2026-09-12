المنتخب الأولمبي يغادر إلى اليابان للمشاركة في «آسياد 2026»

غادرت اليوم السبت إلى مدينة ناغويا اليابانية بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد 2026»، التي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري إلى الثالث من أكتوبر المقبل.

وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي ضمن بعثة الإمارات المشاركة في الدورة، إلى جانب عدد من الرياضات، من بينها ألعاب القوى والتايكواندو والجوجيتسو ورفع الأثقال وغيرها.

ويلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والصين وكوريا الشمالية، حيث يستهل «الأبيض الأولمبي» مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الإيراني يوم 16 سبتمبر الجاري، ثم يلتقي منتخب كوريا الشمالية يوم 20 من الشهر نفسه، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب الصين يوم 23 سبتمبر.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً، اختارهم الجهاز الفني بقيادة المدرب إيغور بيشكان لخوض منافسات البطولة، وهم:

خالد توحيد، سعيد مقدمي، راشد مقدمي، بدر ناصر، ليونارد أميسيمكيو، خميس المنصوري، منصور البلوشي، مبارك بني زامة، منصور صالح المنهالي، نهيان المعمري، يوسف المرزوقي، ماكنزي هانت، سولومون سوسو، علي البلوشي، مطر زعل، حازم عباس، سيف الكعبي، يحيى الغساني، منصور سعيد المنهالي، جونيور نداي، محمد جمعة المنصوري، أحمد رائد الشمري، ومايد الكأس.