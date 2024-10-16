لاعب العين يقطع 68 ساعة سفر عبر 6 دول في شهر أكتوبر

انضم لاعب فريق العين، الباراغوياني اليخاندرو روميرو (كاكو)، إلى قائمة اللاعبين العالميين المنتقدين لجدول المباريات المزدحم، بسبب روزنامة المباريات الدولية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في وقت سيكون فيه كاكو أكثر اللاعبين تعرضاً للإرهاق من بين بقية زملائه لاعبي دوري أدنوك للمحترفين الآخرين المنضمين لمنتخباتهم الوطنية، إذ منذ بداية شهر أكتوبر الحالي وحتى نهايته سيكون «كاكو» قد قطع 68 ساعة طيران عبر ست دول مختلفة، من أجل المشاركة مع فريقه العين في دوري أبطال آسيا «النخبة» وكأس القارات «الإنتركونتننتال»، ومع منتخب بلاده باراغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كاكو لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع اللاعبين متحدون لمواجهة هذه الصعوبات بسبب العدد الكبير من المباريات خلال العام الحالي، مقراً بأن الأمر ليس سهلاً، وأنه في الوقت ذاته يعمل على ألا يتأثر بالإرهاق من خلال التغذية الجيدة، وأخذ الوقت الكافي من الراحة حتى لا تتأثر لياقته البدنية ويكون في كامل جاهزيته.

وأشار لاعب فريق العين إلى أن الرحلة من الإمارات إلى بلاده تستغرق مدة يوم كامل، وقال: «تستغرق الرحلة 24 ساعة إلى باراغواي، لكن ما يحفزني هو أنني أرغب في أن أحقق حلمي، وعليّ أن أستمتع بكل اللحظات عندما أكون في صفوف المنتخب الوطني. لدينا مباريات مهمة تنتظرنا ونملك فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026، أريد الذهاب إلى هناك مع منتخب بلادي».

وكانت رحلات اللاعب قد بدأت مع فريق العين عندما سافر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأول من أكتوبر لمواجهة الغرافة في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي خسرها العين 2-4، إذ كانت رحلة الذهاب من مطار العين إلى العاصمة القطرية الدوحة استغرقت ساعة و30 دقيقة للذهاب وساعة و30 دقيقة للإياب أيضاً.

وغادر اللاعب بعدها في رحلة طويلة للغاية تستغرق قرابة اليوم الكامل للالتحاق بمنتخب بلاده في العاصمة الإكوادورية كيتو، إذ واجه الإكوادور يوم 11 أكتوبر ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتستغرق الرحلة من مطار دبي إلى بوغوتا في كولومبيا 21 ساعة و40 دقيقة، بجانب انتظار لمدة ست ساعات و45 دقيقة لرحلة المتابعة التي تسيرها خطوط لاتام الجوية من بوغوتا إلى مطار كيتو في الإكوادور، والتي تستغرق بدورها ساعة و40 دقيقة.

وعقب نهاية المواجهة أمام الإكوادور اتجه اليخاندرو كاكو مع منتخب بلاده عائداً إلى الباراغواي، في رحلة استغرقت ست ساعات بالطيران المباشر من مطار كيتو إلى مطار أسونسيون سيلفيو بيتيروسي الدولي، لخوض لقاء الجولة العاشرة أمام فنزويلاً اليوم الأربعاء.

وسيصعد كاكو إلى الطائرة مجدداً في رحلة العودة للالتحاق بصفوف فريقه مدينة العين، إذ يتوجه في رحلة تستغرق ساعتين من مطار أسونسيون سيلفيو بيتيروسي الدولي إلى جوارولوس الدولي في مدينة ساو باولو البرازيلية، وتنظمها طيران الإمارات بالتعاون مع خطوط لاتام التشيلية أيضاً، وسينتظر في المطار لمدة خمس ساعات، على أن يستقل طائرة طيران الإمارات المتجهة إلى الدولة في رحلة مدتها 15 ساعة.

ولن تنتهي معاناة لاعب فريق العين مع إرهاق السفر عند هذا الحد، إذ سيغادر آخر الشهر الجاري رفقة «الزعيم» لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس القارات وتحديداً يوم 29 أكتوبر، وتستغرق الرحلة من العين إلى القاهرة ثلاث ساعات و50 دقيقة، وتصل رحلة العودة إلى ثلاث ساعات و15 دقيقة.

وردّ كاكو على سؤال حول ما إذا كان يفضّل أن يكون جدول مبارياته مزدحماً في بداية الموسم أو آخره، علماً بأنه سيشارك مع العين في كأس العالم للأندية في يوليو من العام المقبل، قائلاً: «لا أفضل أن يكون ذلك في بداية الموسم بأكمله؛ بالنسبة لي، إنه في الأخير هو الأفضل. عموماً لدينا الآن الوقت للتعافي».

يُذكر أن كاكو أصبح خارج حسابات فريق العين في مواجهة حتا المقررة غداً الخميس في مسابقة كأس رئيس الدولة، التي ستُقام على ملعب حتا.