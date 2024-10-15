الأبيض يخسر من أوزبكستان بركلة جزاء

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم من أوزباكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب ميلي ستاديوم في طشقند، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم الصيني، ما نينغ، طرد لاعب خط الوسط عبد الله حمد، واحتساب ركلة جزاء للمنتخب الأوزبكي سجل منها شوكوروف هدف اللقاء الوحيد «76».

وتجمد رصيد الأبيض عند أربع نقاط ليتراجع مؤقتا للمركز الرابع، فيما ظل منتخب أوزباكستان في الصدارة بعدما رفع رصيده للنقطة العاشرة.