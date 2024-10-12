إيغور جيسوس.. من شباب الأهلي إلى مهاجم أساسي لمنتخب البرازيل

قاد لاعب شباب الأهلي السابق، إيغور جيسوس، منتخب البرازيل لتحقيق الفوز على نظيره التشيلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة من مباريات تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

النجم البرازيلي الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، شارك للمرة الأولى مع «السامبا»، بعدما كان شباب الأهلي هو بوابته للتألق والعودة إلى الدوري البرازيلي، بانتقاله إلى بوتافوغو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتألق إيغور جيسوس بعدما أسهم في انتزاع مُنتخب البرازيل فوزاً مُثيراً ودرامياً على مُنتخب تشيلي بنتيجة 2-1، ليصحح «السامبا» مساره في التصفيات، حيث إنه رغم البداية الصادمة في المُباراة التي استضافها ملعب تشيلي الوطني في العاصمة سانتياغو، بعدما تقدم أصحاب الأرض عن طريق إدواردو فارغاس في الدقيقة الثانية، إذ جاء الهدف بعد كرة رأسية ذكية غالط بها النجم المُخضرم حارس البرازيل إيدرسون.

ولكن اللاعب إيغور جيسوس الذي صال وجال في دوري أدنوك للمحترفين أحرز هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بينما شهدت الدقيقة 51 تسجيل رافينيا نجم برشلونة هدفاً لمصلحة راقصي السامبا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ونجح النجم لويز هنريكي في تسجيل هدف فوز البرازيل الثمين في الدقيقة 89 بعد تمهيد رائع وتسديدة مُتقنة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد البرازيل بعد الفوز في المُباراة للنقطة رقم 13، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية، بينما يحتل مُنتخب تشيلي المركز التاسع برصيد 5 نقاط، وسيلعب مُنتخب البرازيل الجولة المُقبلة على أرضه ضد بيرو الأربعاء المُقبل، بينما سيلعب مُنتخب تشيلي على أرض كولومبيا الثلاثاء المُقبل.

يذكر أن إيغور جيسوس نشأ في فريق الناشئين بنادي كورتيبا البرازيلي، ولكن شباب الأهلي كان «نقطة التحول» في مسيرته، بعدما انضم إلى الفريق في 2020 مقابل مليوني يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق في موسمه الأول، وارتفعت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو، بينما أسهم تكرار إصاباته مع «فرسان دبي» في تراجع مردوده وغيابه لفترات طويلة عن المشاركة في المباريات، وانخفاض قيمته السوقية إلى 1.5 مليون يورو في 2022، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وتعرض إيغور إلى ثلاث إصابات قوية مع شباب الأهلي خلال ثلاثة مواسم، حيث تعرض للإصابة الأولى في الركبة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2021، وغاب عن الملاعب لأكثر من عام، وعقب عودته في بداية موسم 2022-2023 خاض أول 6 مباريات في الموسم وأصيب مجدداً في الركبة، وخضع اللاعب بعدها إلى جراحة عاجلة، ثم لبرنامج علاجي وتأهيلي، في المقابل تعرض لإصابة أخرى في الموسم الماضي، وغاب عن الفريق لفترة وصلت إلى ثلاثة أشهر.

في المقابل، توهج إيغور جيسوس في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع «فرسان دبي» في الموسم الماضي، وتألق بشكل لافت ليجذب أنظار بوتافوغو البرازيلي الذي اتفق معه في يناير الماضي على انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك إيغور مع شباب الأهلي في 87 مباراة، وأحرز 43 هدفاً ولعب 20 تمريرة حاسمة، وأحرز مع «فرسان دبي» أربعة ألقاب هي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس السوبر، إلى جانب كأس المحترفين مرتين، بينما أبدع اللاعب الدولي مع فريقه الجديد في الموسم الحالي، إذ خاض 19 مباراة، وأحرز سبعة أهداف ولعب تمريرة حاسمة، إذ يتصدر بوتافوغو لائحة ترتيب الدوري البرازيلي، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، وارتفعت قيمته السوقية إلى ستة ملايين يورو كأعلى قيمة سوقية وصل إليها، ليتم اختياره ضمن قائمة منتخب البرازيل للمرة الأولى في مسيرته، حيث أعلن نفسه ودخل قلوب الجمهور البرازيلي بتألقه في ظهوره الأول بإحرازه هدفاً في مباراته الدولية الأولى.