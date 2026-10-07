في رسالة.. رونالدو يوضح حقيقة أزمته مع جيسوس

نشر رونالدو رسالة، مساء الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: "هذه حقيقة ما حدث مع جورجي جيسوس"، مضيفاً، كما وعدت، سأكشف لكم كل الظروف التي أحاطت بالمعسكر الأخير لمنتخب البرتغال.

وكشف قائد البرتغال في بيانه: "لقد جهزت رسالة لجماهيرنا في البرتغال، ما زلت أحتفظ بها، بالكلمات التي سأوجهها لهم بمناسبة اعتزالي بعد كأس العالم، لمغادرة المنتخب بسيناريو جيد".

وتابع: "وفي رحلة العودة من الولايات المتحدة، طالبني رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإعادة النظر في قرار اعتزالي دولياً، لأن اتحاد الكرة يريد استمراري مع الفريق ثم سألني عن رأيي في المدرب الحالي جيسوس ضمن قائمة من أسماء أخرى لم يكشفها لي رئيس الاتحاد".

واصل مهاجم النصر السعودي: "لقد أكدت لرئيس الاتحاد أن تعيين جورجي جيسوس سيكون قراراً صائباً، لذا كنت سعيداً للغاية عند تقديمه لوسائل الإعلام، فقد كان قراراً صحيحاً، وهو ما تؤكده النتائج الحالية للفريق".

وأشار بعد بضعة أيام، تلقيت اتصالاً أولياً من مدرب المنتخب الجديد يعرب فيه عن رغبته في مقابلتي شخصياً، ووافقت على إجراء المقابلة، واتفقنا على أن تكون بعد انتهاء إجازتي.

أوضح: "التقينا بالفعل في معسكر فريقي استعدادا للموسم الجديد، وأكد لي مدرب المنتخب أنه سيعتمد علي، وسأكون ركيزة أساسية في مشروعه، وكشف لي خطته بشأني، وأنني سأشارك في أول مباراتين، بينما سيضطر لإجراء 3 أو 4 تبديلات في كل مباراة للحفاظ على المعدلات البدنية".

أعلن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، أنه لن يعتزل اللعب دولياً بعد أزمته مع جورجي جيسوس المدير الفني لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وسيكون متاحا للانضمام لمعسكر البرتغال في نوفمبر.