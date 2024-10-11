«ديزرت فلاور» تهدي «غودولفين» لقب «فيليز مايل» البريطاني

أهدت المهرة «ديزرت فلاور» فريق «غودولفين» العالمي، اللقب الرابع تاريخياً في سباق «فيليز مايل» المخصص للمهرات عمر السنتين للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر، الذي جرى اليوم الجمعة، في افتتاح مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» الممتد على مدار يومين، ويحتضنه مضمار «نيوماركت» البريطاني.

وسارت ابنة الفحل «نايت أوف ثاندر» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، على خطى زميلاتها في الإسطبل، والتتويج بلقب السباق العريق، بعد أن حصدت مهرات «غودولفين» اللقب أعوام 2010 و2011 و2012 مع كل من «وايت مون ستون» و«ليريك أوف لايت» و«سيرتفاي» على التوالي.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة المهرة «ديزرت فلاور» لقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و48 جزء من الثانية، بفارق خمس أطول ونصف الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الإيرلندية «جانيوري» بإشراف المدرب الخبير أدين أوبرين وقيادة الفارس ريان مور.