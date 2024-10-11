مهر «غودولفين» بطلاً لخيول السنتين في أستراليا

توج مهر فريق «غودولفين» العالمي، «برودسايدينغ» بطلاً لخيول عمر السنتين، لموسم 2023-2024، في حفل جوائز أفضل خيول السباقات في أستراليا، الذي احتضنته مدينة «أديلايد» الأسترالية، أول من أمس.

وتسلم مدرب فريق «غودولفين» جيمس كمنغز، الجائزة.

وأثنى المدرب كمنغز، في تصريحات صحافية، على جهود أعضاء فريق «غودولفين» ومساعدته في تجهيز المهر «برودسايدينغ» لخوض السباقات وحصد الإنجازات.

وتضمنت مسيرة «برودسايدينغ» بعمر السنتين، أربعة انتصارات متتالية، استهلها في 13 أبريل بفوزه على مضمار «رويال راندويك» في سباق «فيرنهيل ستيكس» لفئة «قوائم» لمسافة 1600 متر، وتمكن بعد أسبوع على ذات المضمار من خطف انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى «جروب1» بتتويجه بلقب «شامبين ستيكس»، قبل انتزاع لقب سباق «سايرس بروديس ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» في يونيو الماضي، وكذلك تتويجه في الشهر نفسه بسباق جيه جيه أتكينز ستيكس «لخيول الفئة الأولى على مسافة 1600 متر، ليجمع إجمالي جوائز مالية بلغت مليوناً و944 ألفاً و675 دولاراً أسترالياً.

ويخوض «برودسايدينغ» يوم غدٍ تحدياً جديداً على صعيد سباقات الفئة الأولى، في سباق «كولفيلد غينيز» لمسافة 1600 متر، على مضمار «كولفيلد» في ملبورن.