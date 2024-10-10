بمشاركة 8 منتخبات.. دبي تستضيف البطولة العربية لكرة السلة

قرر الاتحاد العربي لكرة السلة، في اجتماعه اليوم الخميس، في مدينة الإسكندرية بمصر، تثبيت موعد بطولة المنتخبات العربية السادسة والعشرين، وإقامتها في دبي خلال الفترة من 10 وحتى 16 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات، وتونس، والعراق، وليبيا، وسوريا، وفلسطين، واليمن، والصومال.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، ونائب رئيس الاتحاد العربي عبد الرحمن المسعد، ونائب رئيس الاتحاد السوداني حسن يوسف، والأمين العام للاتحاد العربي العميد عبدالله الشلبي، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية الدكتور منير بن الحبيب، والمدير المالي للاتحاد العربي أيمن قاسم.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي العميد عبدالله شبلي، في تصريحات صحفية، إن: "الاتحاد العربي عدل موعد انطلاق البطولة من الثامن وحتى 10 نوفمبر المقبل، وتحديد عدد المنتخبات المشاركة مراعاةً لظروف بعض المنتخبات التي لديها استحقاقات قارية مؤهلة لكأس العالم"، مضيفاً، أن: "الاكتفاء بثمانية منتخبات لا يقلل من شأن البطولة"، مؤكداً أن الاتحاد الإماراتي لديه كل الإمكانيات الفنية والتنظيمية لإنجاح الحدث.