زلاتكو يسلم اتحاد الكرة خطة إعداد المنتخب لـ"خليجي 27" و"آسيا 2027"

التقى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في مكتبه بالعاصمة أبوظبي، الثلاثاء مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زلاتكو داليتش، مرحبّاً بعودته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً له ولجهازه الفني المساعد التوفيق في مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي تنتظره استحقاقات ومنافسات مهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: "اطلع رئيس الاتحاد على البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للمنتخب استعداداً للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة، منها دورة كأس الخليج العربي "خليجي 27" التي ستقام خلال الفترة من 23 الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل ، ونهائيات كأس آسيا المقررة في يناير 2027".

وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخب الوطني، وتسخير كافة الإمكانيات بهدف تحقيق النتائج المرجوة في جميع المنافسات.