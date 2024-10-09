الأهلي المصري يستجيب لكافة مطالب العين في مواجهتهما ببطولة إنتركونتيننتال

أعلن النادي الأهلي المصري أن اجتماعا عُقد مع مسؤولي العين الإماراتي حول الترتيبات الخاصة بمواجهة الفريقين المقرر لها 29 أكتوبر الجاري في بطولة إنتركونتيننتال.

وذكر الأهلي عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا عقد بين سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مع دوتشيو تيكاتشي، المنسق العام لنادي العين الإماراتي، ومعه طاقم إداري ضم كلا من عبيد الظاهري، مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر، مسؤول العلاقات العامة، وناصر الكاتبي، منسق البطولات، وعمر حسين وأحمد الكعبي، منسقي مكتب الجماهير، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين باستاد القاهرة.

وأوضح الأهلي أنه في ضوء توجيهات محمود الخطيب، رئيس النادي، حرص شلبي على الاستجابة لكافة طلبات الأشقاء في الإمارات فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسؤولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد لكبار الشخصيات فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي، وتم الاتفاق أيضا على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية.

وأضاف الأهلي «تحدد المران الرئيس لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.. وفي نهاية الاجتماع وجه مسؤولو نادي العين الشكر للسلطات الوطنية على التعاون والتنسيق بالشكل الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإماراتي».

ويشارك الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال (كأس القارات للأندية) عقب تتويجه بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حين يلعب العين في المسابقة العالمية بعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يفوز ببطولة كأس الأفرو آسيوية، كما يصعد للدور قبل النهائي في كأس إنتركونتيننتال لملاقاة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي، ممثل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وبطل كأس كوبا ليبرتادوريس، ممثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي لم يتحدد بعد.