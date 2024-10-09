الجولة الخامسة تبتسم لشباب الأهلي والشارقة وتُغضِب العين والوصل

انحصر صراع المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين بين شباب الأهلي والشارقة، في انتظار المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما في الجولة السادسة من المسابقة، لفك الشراكة على الصدارة.

واجتاز «فرسان دبي» و«الملك» الجولة الخامسة بسلام، بفوز الأول على بني ياس (5-1)، واجتياز الشارقة بصعوبة ضيفه العروبة بنتيجة (2-1)، ليحافظا على سجل انتصاراتهما بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة لكل فريق (العلامة الكاملة).

كما شهدت الجولة نفسها تراجع الوصل (حامل اللقب) خطوة جديدة إلى الوراء، بعد أن استقبل خسارة مفاجئة أمام خورفكان (3-4)، بعدما كان متقدماً بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينال الخسارة الثانية له توالياً هذا الموسم، كما تراجع العين هو الآخر بعدما خسر أمام ضيفه الوحدة بهدف مقابل هدفين.

وشهدت الجولة الخامسة أول حالة إقالة في الدوري، وارتفاعاً في معدلات التهديف، واتساع رقعة المنافسة على لقب الهداف، وبرزت ستة مشاهد لافتة.

إقالة زاناردي

أقال نادي دبا الحصن، المدرب البرازيلي كايو زاناردي، بعد الخسارة الكبيرة من الجزيرة (1-6)، وهي الخسارة الخامسة توالياً، في سيناريو مكرر للمدرب البرازيلي، الذي واجه المصير نفسه في أربع مرات سابقة، حينما كان مدرباً لأندية النصر وخورفكان والبطائح وعجمان.

زيارة مؤلمة

كرر الوحدة سيناريو زياراته المؤلمة للعين بالفوز عليه (2-1)، محافظاً للمرة الرابعة على التوالي على سجله خالياً من الهزائم على استاد هزاع بن زايد، إذ سبق أن فاز في مناسبتين سابقتين، وتعادل في واحدة.

وأصبح الوحدة أول فريق في الدوري يستعصي على العين، إذ لم يسبق أن خرج أي نادٍ آخر بهذه المحصلة الإيجابية من النتائج على ملعب العين.

33 هدفاً

انفردت الجولة الخامسة بأعلى معدل تهديفي من بين جولات الدوري، بعدما شهدت تسجيل 33 هدفاً، بنسبة 4.7 أهداف في المباراة الواحدة، متفوقة على الجولة الرابعة التي شهدت تسجيل 29 هدفاً، في حين شهدت الجولتان الأولى والثالثة تسجيل 27 هدفاً، بينما كانت الجولة الثانية الأقل تسجيلاً بواقع 19 هدفاً فقط.

هدف وسط الأحزان

سجل لاعب خورفكان الأرجنتيني، بيدرو بافلوف، هدف فريقه الثاني في شباك الوصل في الدقيقة 62، خلال الـ«ريمونتادا» الأكثر إثارة في تلك الجولة، وسط أحزان اللاعب الذي تلقى بين شوطي المباراة، نبأ وفاة والده، ليتوجه بعد اللقاء مباشرة إلى مسقط رأسه، لتقبل العزاء مع أسرته في هذا المصاب الأليم.

عودة الشامسي

فاجأ مدرب الوحدة النرويجي روني ديلا، الجميع بإعادة الحارس محمد الشامسي، إلى تشكيلة العنابي أمام العين، بعد توقف الحارس عن حماية شباك الفريق لنحو 10 شهور، إذ يعود آخر ظهور لـ«الشامسي»، إلى مباراة فريقه أمام خورفكان في الجولة الـ12 من نسخة العام الماضي، ليدخل بعدها اللاعب في أزمة مع إدارة النادي، تقرر بعدها عرضه للبيع قبل أن تتم تسوية الأمور بينهما إثر اعتذار الحارس.

صراع الهدافين

كسر الرباعي، سردار أزمون، وعمر خريبين، وكايو لوكاس، ويوسف نيكتيه، أرقام لاعب النصر، عادل تاعرابت، عندما احتفظ بلقب الهداف في الجولات الأربع الماضية برصيد خمسة أهداف، بعدما تساوى معه هذا الرباعي في الجولة الخامسة، ليتسع صراع الهدافين على أشده، في وقت واصل فيه علي مبخوت تحطيم الأرقام القياسية، بعدما سجل ثنائية في مرمى عجمان ليفوز العميد (3-1)، وليرفع مبخوت رصيد أهدافه في الدوري إلى 221 هدفاً، بواقع 218 هدفاً بقميص الجزيرة، وثلاثة أهداف بقميص النصر.