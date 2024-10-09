عبدالمجيد حسين: لا توجد مشكلة في مقاعد بدلاء شباب الأهلي

أكد نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين، أنه لا يوجد أي مشكلة داخل «فرسان دبي» بسبب وفرة «النجوم» في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن الأجواء إيجابية داخل الفريق الأول لكرة القدم.

وشدد عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم» على أهمية الفوز الذي حققه شباب الأهلي على بني ياس بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «نبارك للاعبين والجهاز الفني والجمهور هذا الانتصار، إذ إن الفريق استحق تحقيق الفوز والفرحة بعد اللقاء».

وأضاف: «استثمرنا بشكل جيد حالة الطرد التي تعرض لها فريق بني ياس في الشوط الأول، وشباب الأهلي بدأ اللقاء بشكل جيد ويستحق الانتصار أداءً ونتيجة».

ويتربع شباب الأهلي والشارقة على قمة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، بعد مرور خمس جولات برصيد 15 نقطة لكل فريق (العلامة الكاملة).

ورداً على سؤال حول كيفية تعامل الجهاز الفني مع وجود عدد كبير من اللاعبين النجوم، وجلوس لاعبين من العيار الثقيل على مقاعد البدلاء في مباراة بني ياس، أبرزهم حارب عبدالله ويحيى الغساني وسعيد عزت ومؤنس دبور وماتيوس ليما، قال: «هناك التزام كبير من جميع اللاعبين، ولا توجد أية مشكلات على الإطلاق، حيث إن جميع اللاعبين لهم أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني، والكل يشعر بالفرحة بسبب الانتصارات، بينما حالة الحزن الوحيدة تكون عندما يخسر الفريق».

وأضاف: «الفوز على بني ياس له أهمية كبيرة، خصوصاً أن الفريق كانت لديه رغبة كبيرة في تعويض خسارته أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2».

وزاد: «لم يكن يجب أن يدخل مرمانا الهدف الذي أحرزه بني ياس، ولكننا سنعمل في الفترة المقبلة على تجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في المباراة».

أمّا بالنسبة إلى أولويات شباب الأهلي في الموسم الحالي، فقال: «جميع البطولات يخوضها شباب الأهلي بهدف المنافسة على ألقابها، ولا توجد أفضلية لمسابقة على حساب أخرى».

وأشار عبدالمجيد حسين إلى أن شباب الأهلي سيبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام دبا الحصن في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، وقال: «نخوض مباراة مهمة جداً أمام دبا الحصن، إذ إنها لن تكون سهلة على الإطلاق، وستُقام على ملعب المنافس، ونسعى للوصول إلى أفضل درجة من الجاهزية قبل خوض اللقاء، وأن يحقق الفريق الانتصار، ليتأهل إلى ربع النهائي».

وتحدث عن البداية القوية في دوري أدنوك للمحترفين بتحقيق الفريق الفوز في الجولات الخمس الأولى، وقال: «شباب الأهلي يسير بشكل جيد وتصاعدي، سواء على المستوى الفردي للاعبين، أو على مستوى الأداء الجماعي للفريق بأكمله، ونأمل أن يستمر الأداء في التحسن خلال المباريات المقبلة».

وعن ترشيح شباب الأهلي للفوز بلقب الدوري، قال: «بالتأكيد شباب الأهلي دائماً من المرشحين للمنافسة على اللقب، ولكن هناك العديد من الأندية التي لديها حظوظ قوية، مثل العين والوصل والجزيرة والشارقة والنصر والوحدة، والموسم لايزال في بدايته والمنافسة ستكون أكثر صعوبة مع توالي المباريات».

واختتم تصريحاته بالإشادة بجمهور شباب الأهلي، وقال: «نشكر الجمهور على الدور الكبير الذي يقوم به في مساندة الفريق، إذ إنه يلعب دوراً مؤثراً ومهماً في ظهور اللاعبين بشكل جيد، ونأمل أن يواصل (فرسان دبي) انتصاراته، وأن يدخل البهجة والفرحة على الجمهور في الموسم الحالي».

التعامل مع دوري أبطال آسيا 2 بجدية

نفى نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن يكون هناك عدم اهتمام بالبطولة القارية، بعدما انتقل الفريق من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى دوري أبطال آسيا 2، وقال: «لقد أغلقنا ملف خروج الفريق من بطولة النخبة، ونتعامل مع البطولة الحالية بكل اهتمام وجدية».

وواصل: «الفريق خاض مباراة ناساف وفقاً لظروف وحسابات مختلفة بسبب الإصابات، ولكن لم يحالفه التوفيق وتلقّى الخسارة، حيث إن هذه المباراة تُعد درساً جيداً للفريق يجب أن يتعلم منه في المباريات المقبلة».