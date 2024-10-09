المهر «ترافيك واردن» يحمل آمال «غودولفين» في أستراليا

أعلن فريق «غودولفين» في أستراليا، أن المهر «ترافيك واردن» المنتسب للفحل «ستريت بوس»، سيمثل «الشعار الأزرق» الملكي، في سباق «ذا إيفرست» الأسترالي الشهير، الذي يقام 19 أكتوبر الجاري على مضمار «رويال راندويك».

وقال مدير عام «غودولفين» في أستراليا آندي ماكيف في تصريحات صحافية: «يسعدنا أن يمثل (ترافيك واردن) فريق (غودولفين) في سباق (ذا إيفرست)، فهو مهر مميز في عمر الثلاث سنوات، وينحدر من نسل أفضل فحولنا (ستريت بوس)، وهو يسلط الضوء على الجهود الرائعة التي يبذلها موظفونا من فرق العمل إلى المزارع وإسطبلات السباق».

بدوره قال مدرب فريق «غودولفين» جميس كمنغز: «قدم الجواد مشاركتين متميزتين هذا الموسم، بفوزه في سباق (رن تو ذا روز) لخيول الفئة الثانية، وأدائه الرائع في سباق (غولدن روز) لخيول الفئة الأولى الذي حل فيه بالمركز الثاني خلف زميله في الإسطبل (برودسايدينغ)، والجواد في حالة طيبة بعد عودته من مشاركته الأخيرة، وسيخوض مشاركته الثالثة هذا الموسم، ما يجعله في أوج استعداده لاستحقاق (ذا إيفرست)».

وأضاف: «الفارس جيمي كاه الفائز مرات عدة في سباقات الفئة الأولى سيتولى قيادة (ترافيك واردن) في السباق الأسترالي الشهير».