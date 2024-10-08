كايو لوكاس: أفعل ما بوسعي لتمثيل «الأبيض» في يناير

كشف مهاجم الشارقة، كايو لوكاس، عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه «الملك» على العروبة 2-1، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً الفوز بالثنائية هذا الموسم، خصوصاً أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح بتصدره جدول الدوري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة العروبة كانت صعبة.. دائماً عندما نقابل فريقاً في المراكز المتأخرة على جدول الترتيب يقوم بعمل دفاعي كبير وبعدد كبير من اللاعبين وهو ما يصعّب المباراة علينا، ولكن في مثل هذه المباريات نحتاج فقط إلى الحصول على النقاط الثلاث والتقدم في الترتيب».

وعن مشاركته مع المنتخب الوطني، قال: «أعتقد أنه بإمكاني التواجد مع المنتخب الوطني بعد شهر يناير المقبل. أفعل ما بوسعي من أجل الفريق وبالتأكيد سأكون في غاية السعادة إذا تم استدعائي إلى المنتخب في ذلك التوقيت».

وعن مواجهات الشارقة الصعبة بعد فترة التوقف الدولي، حيث يواجه الشارقة فريق النصر في كأس رئيس الدولة، ثم سباهان في دوري أبطال آسيا (2)، ثم مباراة شباب الأهلي في الدوري، أضاف: «مواجهات صعبة تنتظر الشارقة بعد فترة التوقف الدولي، ويجب أن نفعل ما بوسعنا من أجل الفوز في هذه المباريات الصعبة، كل المباريات صعبة ليست مباراة شباب الأهلي فقط، وإنما كل المباريات صعبة وفي غاية القوة ويجب تحقيق الفوز بها والحصول على النقاط الثلاث».

وتابع: «الكثير تحدث عن مشكلات خاصة بالفريق قبل انطلاقة البطولة، ولكن يجب علينا عدم سماع مثل هذه الأحاديث، نحن فقط نفعل ما علينا في محاولة لإسعاد الجمهور دون سماع أي نقد، فقط نفعل ما في وسعنا، أتمنّى أن أفوز مع الشارقة بلقبي الدوري والكأس مرة أخرى، أنا هنا من أجل ذلك، وسنعمل جاهدين على الفوز بالألقاب خلال الفترة المقبلة».

. مواجهات صعبة تنتظر الشارقة بعد فترة التوقف الدولي.