سعر موحد لتذاكر مباراة المنتخب مع كوريا الشمالية بـ 15 درهماً

أعلن اتحاد كرة القدم طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الشمالي، المقررة الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ تم تحديد سعر موحد لقيمة التذكرة هو 15 درهماً.

وينتظر «الأبيض» الدعم الجماهيري الكبير من أجل مساندته لتحقيق الفوز بحثاً عن التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه.

واستهلّ المنتخب تحضيراته لمواجهة كوريا الشمالية، أمس، على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، عقب ختام الجولة الخامسة من الدوري.

من جهته، كشف رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني فهد المنصوري (فالودة)، أن هناك تنسيقاً بين روابط مشجعي الأندية لتحفيز الجماهير الإماراتية على حضور المباراة، وتبادل الأفكار بشأن «تيفو» المباراة.

وقال فالودة لـ«الإمارات اليوم»: «خلال اليوم أو الغد سيتم الانتهاء من وضع التصورات الخاصة بـ(تيفو) المباراة لعرضه على اتحاد الكرة للاستقرار على الفكرة التي تتمحور على إعلاء شعار الوطن، وتحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز».

وأضاف: «التنسيق الجماهيري الخاص بالمباراة بدأ مباشرة بعد لقاء إيران الأخير، وجرت اجتماعات عدة بين رابطة مشجعي المنتخب واتحاد الكرة الذي قدم لنا كل أشكال الدعم بتوفير أدوات التشجيع في المدرجات، وأيضاً الأعلام والأوشحة، ونتوقع أن يكون هناك حضور كبير من الجماهير التي تفاعلت بصورة واضحة منذ أن تم طرح التذاكر للبيع».

خطوات الحصول على تذكرة المباراة

■■ الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة (بلاتينيوم ليست).

■■ البحث عن مباراة الإمارات وكوريا الشمالية.

■■ النقر على خانة حجز التذاكر.

■■ تحديد الفئة المناسبة من التذاكر.

■■ عدد التذاكر المطلوبة.

■■ إدخال المعلومات الشخصية بدقة.

■■ استكمال عملية الدفع الإلكتروني.

■■ طباعة التذكرة الإلكترونية لتقديمها عند دخول الملعب.