العين يحدد آلية تذاكر «النخبة الآسيوية» قبل مواجهة النصر السعودي

حدد نادي العين آلية بيع تذاكر مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمقررة الثلاثاء 15 سبتمبر على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية.

وأصدر نادي العين اليوم بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أوضح خلاله آلية بيع تذاكر مباريات «النخبة الآسيوية»، استناداً إلى المزايا المعلنة مسبقاً ضمن برنامج عضوية «عيناوي»، والتي تمنح أعضاء الفئة الفضية فما فوق أولوية حجز تذاكر المباريات ذات الطلب المرتفع.

وأوضح النادي أنه سيتم التواصل مباشرة مع أصحاب عضوية «عيناوي» من الفئة الفضية فما فوق، لإتاحة أولوية حجز التذاكر قبل طرحها للبيع بشكل عام، على أن يتم بعد انتهاء فترة الأولوية طرح التذاكر المتبقية للجمهور عبر منصة «بلاتينيوم ليست».

وأكد النادي أن عضوية «عيناوي» تشمل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تقتصر أولوية الحجز، وفق الآلية المعلنة، على تذاكر إضافية محدودة لكل عضو.

وتأتي الخطوة قبل واحدة من أكثر المباريات المرتقبة جماهيرياً في بداية الموسم، إذ سبق أن شهدت مواجهة العين والنصر، التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد قبل عامين، ندرة كبيرة في التذاكر، وسط إقبال جماهيري واسع، قبل أن تشهد الأسعار ارتفاعاً في السوق الثانوية عقب إعادة بعض المشجعين تذاكرهم وطرحها مجدداً للتداول.

وتشير هذه التجربة السابقة إلى حجم الطلب المتوقع على تذاكر المواجهة المقبلة، خصوصاً مع حضور رونالدو، الذي يحظى بشعبية واسعة في الإمارات، إلى جانب أهمية المباراة باعتبارها الظهور الأول للفريقين في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى العين إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية في مشواره القاري، عندما يستضيف النصر في مواجهة تجمع بطل الإمارات بأحد أبرز الأندية السعودية وأكثرها استقطاباً للأنظار في القارة الآسيوية.