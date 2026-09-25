الاتحاد الخليجي يعلن تحديث أسعار تذاكر "خليجي 27"

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة تحديث أسعار تذاكر "خليجي 27"، المقام في السعودية.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" إن أسعار التذاكر في دور المجموعات هي: فئة بريميوم 100 ريال سعودي (97.85 درهماً)، والفئة الأولى 50 ريالاً سعودياً (48.93 درهماً)، والفئة الثانية 30 ريالاً سعودياً (29.36 درهماً)، والفئة الثالثة 25 ريالاً سعودياً (24.46 درهماً)، والفئة الرابعة 20 ريالاً سعودياً (19.57 درهماً).

أما في الدور النصف نهائي والمباراة نهائية: فئة بريميوم عند 150 ريالاً سعودياً (146.78 درهماً)، والفئة الأولى 100 ريال سعودي (97.85 درهماً)، والفئة الثانية 65 ريالاً سعودياً (63.60 درهماً)، والفئة الثالثة 40 ريالاً سعودياً (39.14 درهماً)، والفئة الرابعة 30 ريالاً سعودياً (29.36 درهماً).