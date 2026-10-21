ميلان يهدد الأندية الإيطالية بسبب جماهيره

هدد نادي ميلان الإيطالي الأندية التي تفرض أسعار تذاكر أعلى من المتوسط على جماهيره بالمعاملة بالمثل، في حال لم يلتزموا بتخفيض أسعار تذاكر مبارياته خارج الديار، معرباً عن دعمه الكامل لجماهيره.

ويقاطع مشجعو ميلان المباراة المقررة مساء الأحد المقبل أمام مضيفه أودينيزي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اعتراضاً على قيام النادي المضيف بفرض سعر 65 يورو للتذكرة، وهو أكثر من ضعف متوسط السعر (30 يورو) الذي يدفعه عادة المشجعون الزائرون في ملعب "بلو إنيرجي".

وفي بيان مطول صدر اليوم الأربعاء، أكد ميلان أنه "يتفهم إحباط الجماهير ويدعم موقفهم بالكامل"، لا سيما وأن الرحلات لمتابعة المباريات خارج الديار تنطوي على تكاليف إضافية كثيرة، مشدداً على ضرورة معاملة جميع المشجعين على قدم المساواة، بغض النظر عن النادي الذي يشجعونه.

وذكر النادي في بيانه: "تعتمد الجاذبية العالمية لكرة القدم الإيطالية بشكل كبير على ولاء وشغف جماهير أندية مثل ميلان. إن فرض أسعار باهظة على هؤلاء المشجعين في المباريات الخارجية ليس أمراً غير عادل فحسب، بل يقوض وحدة الدوري في وقت تحتاج فيه كرة القدم الإيطالية إلى التكاتف للمنافسة أمام الدوري الإنجليزي الممتاز وغيره من الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات بين الأندية، وتخلق حالة من العداء غير الصحي بين الفرق الكبيرة والصغيرة في الدوري الإيطالي".

وأوضح ميلان أنه سيسعى للدفع نحو وضع سقف لأسعار تذاكر المباريات الخارجية على مستوى الدوري ككل، لكنه في الوقت ذاته قد يلجأ للرد بالمثل تجاه الأندية التي يرى أنها تبالغ في أسعار التذاكر المخصصة لجماهيره.

وختم النادي بيانه "أي إيرادات إضافية قد تنتج عن ذلك سيتم التبرع بها لصالح مؤسسة ميلان لدعم المبادرات الخيرية التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية".