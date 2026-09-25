«اتحاد الكرة» يعلن مواعيد ومقر توزيع تذاكر مباراة منتخبنا والبحرين في «خليجي 27»

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم آلية توزيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني الأول أمام نظيره البحريني، والمقرر إقامتها مساء الأحد 27 سبتمبر على استاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات بطولة «خليجي الديار العربية 27» المقامة في جدة.

وأوضح الاتحاد أن عملية التسليم للجماهير الإماراتية ستتم في قاعة الكورنيش بالطابق الأرضي داخل فندق «هوليداي إن كورنيش جدة» على مدار يومين، حيث تبدأ عملية التوزيع يوم السبت 26 سبتمبر من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 06:00 مساءً، وتستكمل يوم الأحد 27 سبتمبر من الساعة 01:00 ظهراً وحتى 05:00 مساءً.

كما شدد الاتحاد على ضرورة إبراز الهوية الإماراتية كشرط إلزامي عند استلام التذاكر، حرصاً على تنظيم دخول المشجعين ومساندة «الأبيض» في المواجهة المرتقبة.