أسعار تذاكر «خليجي 27» تثير الجدل

أثارت تصريحات الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، القطري جاسم بن سلطان الرميحي، جدلاً واسعاً حول أسعار تذاكر مباريات «خليجي 27»، بعدما أدلى بتعليقات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في جدة، أمس (الثلاثاء)، وتناول خلاله الاستعدادات لانطلاق البطولة، المقررة من 23 الجاري إلى 6 أكتوبر.

وقال الرميحي إن أسعار التذاكر «معقولة» وأقل من أسعار كأس آسيا، مشيراً إلى صعوبة مقارنة بطولة للمنتخبات ببطولات الدوري. وجاءت تصريحاته رداً على أسئلة بشأن ارتفاع الأسعار.

وتتدرج الأسعار الرسمية التي أعلنها الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة، بحسب الملعب والدور. وتبدأ تذاكر مباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية من 22 ريالاً للفئة الرابعة، و45 ريالاً للفئة الثالثة، و67 للثانية، و93 للأولى، فيما تبدأ فئة بريميوم من 187 ريالاً. وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تبدأ تذاكر دور المجموعات من 22 ريالاً وتصل إلى 60 ريالاً. أما الافتتاح ونصف النهائي والنهائي، فتبدأ من 45 ريالاً وتصل إلى 120 ريالاً للفئات الأساسية، مع فئات بريميوم وفضية وذهبية بأسعار أعلى.

ويشارك في «خليجي 27» ثمانية منتخبات، وتقام 15 مباراة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل في جدة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالنسخة الأولى التي تستضيفها المدينة.

ويحمل الجدل حول التذاكر جانباً يتعلق بصورة البطولة وقدرتها على جذب الجماهير، خصوصاً أن الاتحاد الخليجي أعلن منذ بدء المبيعات تطلعه إلى حضور جماهيري غير مسبوق. وبينما تركز اللجنة المنظمة على توفير تجربة جماهيرية، يبقى السعر أحد العوامل التي يناقشها الجمهور قبل اختيار المباريات التي سيحضرها.