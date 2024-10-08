الشامسي: العين لم يخسر الدوري.. وحظوظنا موجودة في كل البطولات

شدّد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أحمد الشامسي، على أن الخسارة التي تعرض لها «الزعيم» أمام الوحدة بنتيجة 1-2 في «كلاسيكو أبوظبي» ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لا تعني خروجهم من سباق المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن الفريق لم يخسر البطولة بأكملها، وأن حظوظه لاتزال موجودة في جميع المنافسات الأخرى التي يشارك فيها في الموسم الحالي.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «لا توجد خسارة في وقت مناسب أو غير مناسب، وأنهم في جميع الأحوال لا يتمنونها حتى ولو كانت الدروس المستفادة منها كثيرة»، مضيفاً أن «كرة القدم التي أفرحتنا في كثير من الأوقات، يجب علينا تقبلها وقت الخسارة».

وأضاف: «هذه كرة القدم، لقد أفرحتنا من قبل، ولابد لنا أن نتقبلها في كل الأوقات، نحن نتقبل عتب الجماهير بسبب هذه الخسارة، ولابد أن نجلس مع أنفسنا في الوقت الحالي لمراجعة ما حدث، وأن نتقبل الآراء، ولا أعتقد أن هناك من يتمنى خسارة فريقه، ولكن إذا حدث هذا فلابد من الوقوف وقفة مراجعة وتدقيق من أجل أن نتعرف إلى الأخطاء وتصحيحها».

وواصل الشامسي: «في وقت الخسارة تكون هناك كثير من الدروس المستفادة أكثر من وقت الانتصار، والجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو هو المعني بها.. بالتأكيد ستكون له جلسة مع اللاعبين للوقوف على ما حدث في المباراة، ومن المؤكد أن الخسارة لها أسبابها، وسيضع يده عليها».

ونفى مدير فريق العين تأثير الروزنامة المضغوطة التي يواجهها فريقه وتداخلها مع التوقف الدولي الذي تلتحق به مجموعة كبيرة من لاعبي «الزعيم» بمنتخباتهم الوطنية، وقال: «الفريق مستعد لها، ورئاسة النادي لم تقصر في التعاقد مع لاعبين مميزين، وهم على قدر كبير من الحيوية والنشاط، وقادرون على تعويض الغيابات، وما نتمناه هو التوفيق للدوليين مع منتخبات بلادهم، وأن يعودوا سالمين، خصوصاً أن لدينا استحقاقات مهمة تنتظرنا».

وشدد أحمد الشامسي على أهمية الاستعداد للمواجهة المرتقبة التي تنتظر الفريق في الدور الأول من مسابقة كأس رئيس الدولة أمام حتا، وقال: «لدينا مباراة صعبة في انتظارنا، الجميع في الفريق واعٍ لهذه المهمة المنتظرة، وفي مقدمتهم اللاعبون والمدرب والجماهير، نحن نأمل أن تعيد هذه المباراة الفرحة إلى جماهيرنا».

حارس الوحدة: عدت من الباب الكبير

عبر حارس مرمى فريق الوحدة، محمد الشامسي، عن سعادته بتزامن عودته للمشاركة مع الفريق الأول لـ«العنابي» مع الانتصار المهم الذي تحقق على حساب مضيفهم العين 2-1 في «كلاسيكو أبوظبي». وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «نادي الوحدة بيتي، وأنا سعيد بالعودة من الباب الكبير، فوز مهم وفي توقيت مهم قبل التوقف الدولي، أود أن أشكر الجماهير على التشجيع الحماسي طوال الأوقات، الذي كان أحد أسباب الفوز».

. لابد من مراجعة وتدقيق للتعرف إلى الأخطاء وتصحيحها.