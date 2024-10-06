فوز صعب للشارقة على العروبة.. "الملك في الصدارة"

حافظ الشارقة على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بالمشاركة مع شباب الأهلي بعدما حقق فوزاً بشق الأنفس على العروبة بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، على استاد خالد بن محمد.

وجاءت المباراة متقلبة في شوطيها، فوجد الشارقة صعوبة في الوصول لمرمى العروبة في الشوط الأول وخرج بالتعادل السلبي.

لكن الشوط الثاني، جاء لمصلحة "الملك" على مستوى النتيجة الذي تقدم من ضربة جزاء بعدما تصدى لها حارس العروبة في المرة الأولى وتدخلت تقنية الفار لتُعيد اللعبة بعدما تحرك الحارس قبل تنفيذ اللعبة.

وكان الشارقة في طريقه لتحقيق فوز مُريح بعد هذا الهدف وطرد لاعب العروبة غابرييل كاك بالبطاقة الصفراء الثانية، ولكنه حصل على ضربة جزاء ثانية نفذها كايو لوكاس بنجاح أيضا.

وقبل النهاية تمكن أنور عبد الله من تسجيل هدف العروبة الوحيد بعدما تلاعب بدفاع الشارقة وسدد في المرمى.