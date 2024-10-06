شباب الأهلي يبصم بالخمسة على شباك بني ياس.. "فريق مرعب"

انفرد شباب الأهلي بصدارة الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين بالعلامة الكاملة، بفوزه على مضيفه بني ياس 5 -1، اليوم الأحد، على ملعب السماوي في الشامخة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وسيطر الفريق الضيف على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، لكنه تأخر في التسجيل، عندما أحرز لوكا ميليفوغيفيتش، الهدف الأول من رأسية مستفيدا من ضربة ركنية لعبها كارتابيا، ليرتقى إليها قبل المدافعين ويضعها من تحت أقدام الحارس"34".

وتزايدت متاعب بني ياس، بتلقي مدافعه جواو فيكتور، البطاقة الحمراء المباشرة، إثر تدخل خشن على يوري سيزار، وهو في طريقه للمرمى "42"، لكن السماوي استطاع أن يتماسك وينهي الشوط الأول دون أن يستقبل المزيد من الأهداف.

وفي الشوط الثاني، منح مهاجم بني ياس، يوسف نيكتيه، شباب الأهلي فرصة مضاعفة النتيجة، بعد أن سجل بالخطأ في مرماه من كرة ركنيه لعبها كارتابيا، فحاول إبعادها لكنه أسكنها شباك فريقه "50".

بيد أن "نيكتيه" ذاته، صحح وضعيته فقلص الفارق لمصلحة السماوي، من كرة عرضية لعباها بيسراه في المرمى "57".

ولكن سردار أزمون أجهض كافة محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل فأحرز الهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز راوغ على أثره المدافع ماتس جوهان، وسدد كرة صاروخية، لم يُفلح فهد الظنحاني في التصدي لها "63".

ووضع البديل مؤنس دبور أهداف فرسان دبي بصمته بتسجيل الهدف الرابع من انفراد بالمرمى، ليضعها من فوق الحارس بشكل مميز "87".

واختتم سعيد عزت الله أهداف المباراة، فأحرز خامس أهداف شباب الأهلي من ضربة جزاء، بعد تعرض حارب عبد الله للعرقلة داخل الصندوق لينفذها اللاعب الإيراني بنجاح على يمين الحارس "90+2".