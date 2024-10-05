النصر والوصل يستهدفان تصحيح المسار أمام عجمان وخورفكان

يرفع فريقا النصر والوصل شعار التعويض في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي تنطلق اليوم، إذ يستقبل النصر ضيفه عجمان، بينما يستضيف الوصل خورفكان، وكان «العميد» و«الإمبراطور» قد تعرضا للخسارة في الجولة الرابعة على يد الجزيرة والعين على التوالي. في الوقت الذي يخرج فيه الجزيرة ليحل ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن، فيما يستدرج كلباء منافسه البطائح.

النصر x عجمان

لا يملك فريق النصر خياراً سوى الفوز على ضيفه عجمان في المباراة التي ستُقام الساعة 17:10 عصراً على استاد آل مكتوم، لاستعادة توازنه بصورة سريعة عقب الخسارتين المتتاليتين على يد الوصل 1-3 وأمام الجزيرة 1-3 أيضاً، إذ وجد «العميد» نفسه يبتعد عن الصدارة ويتراجع إلى المركز الثامن برصيد ست نقاط، وهو ما تسبب في حالة من عدم اليقين وسط جماهيره بقدرة الفريق على أن يكون مرشحاً للمنافسة على اللقب.

وعلى الجانب الآخر، يعيش عجمان، الذي يحتل المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط، حالة من النشوة عقب الفوز الكبير في الجولة الماضية 5-1 على دبا الحصن وحصوله على أول ثلاث نقاط، ويدرك لاعبو «البركان» أهمية الفوز في لقاء اليوم للاحتفاظ بنغمة الانتصارات، على الرغم من صعوبة المهمة.

دبا الحصن x الجزيرة

سيكون استاد صقر بن محمد القاسمي في الساعة 17:10 من مساء اليوم مسرحاً للمواجهة الصعبة التي يخوضها دبا الحصن، صاحب المركز قبل الأخير من دون نقاط، في مواجهة ضيفه الجزيرة، المنتشي بفوزه 3-1 في الجولة الماضية على حساب النصر وارتفاع رصيده إلى ست نقاط، متقدماً إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

ومنذ بداية الموسم، لم يقدم الوافد الجديد (دبا الحصن) أي أداء يُذكر، وخسر جميع مبارياته الأربع: 1-4 أمام الشارقة، صفر-1 أمام الوصل، 1-2 مع البطائح، و1-5 أمام عجمان. وقد أدت هذه الهزائم المتتالية إلى دخول الفريق في «دوامة الشك» على غرار العروبة، صاحب المركز الأخير من دون نقاط.

كلباء x البطائح

تشترك الرغبة لدى كل من كلباء وضيفه البطائح في تحقيق الانتصار خلال المواجهة التي ستجمعهما عند الساعة 19:45 مساءً على استاد كلباء، لكن الدوافع مختلفة تماماً، إذ إن «النمور»، أصحاب المركز التاسع برصيد أربع نقاط، هدفهم الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد فوزهم الأول في المسابقة بالجولة الماضية على خورفكان 2-صفر، في حين يأمل «الراقي»، الذي يجلس في المركز العاشر بأربع نقاط، استعادة توازنه عقب الخسارة من الشارقة صفر-2.

الوصل x خورفكان

يعود فريق الوصل صاحب الترتيب السادس برصيد سبع نقاط لمنافسة الدوري محملاً بخسارته في دوري أبطال آسيا للنخبة صفر-2 أمام الأهلي السعودي، وهو مطالب بمسح الأحزان واستعادة التوازن سريعاً حينما يستضيف عند الساعة 19:45 مساءً على استاد زعبيل ضيفه خورفكان الذي يملك ثلاث نقاط ويجلس في الترتيب الـ12، في لقاء يتوقع أن يكون ندياً بين الطرفين وعامراً بالأهداف، نظراً لأن المواجهات التاريخية بينهما في جميع المسابقات لم تسجل أي تعادل سلبي بين الطرفين.

• الوصل يعود إلى مباريات الدوري محملاً بخسارته في دوري أبطال آسيا للنخبة صفر-2 أمام الأهلي السعودي.