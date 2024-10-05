حتا يبحث عن الانتصار الثاني.. والفجيرة يريد الفوز الأول في «الهواة»

تنطلق عند الساعة 17:10 من مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراتين تجمع الأولى الوافد الجديد «فليتوود يونايتد» مع حتا في استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، ويبحث المستضيف عن انتصاره الثاني في البطولة بعد فوزه في الجولة الأولى على الفجيرة بهدف نظيف، وفي المباراة الثانية يستضيف نادي الفجيرة ضيفه الذيد، ويبحث «الذئاب» عن أول فوز في المسابقة.

وتتواصل المنافسات يوم غدٍ بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي الإمارات مع العربي، ويونايتد مع «غلف إف سي»، وغلف يونايتد مع دبا، والظفرة مع مجد، وتختتم الجولة بمباراة الحمرية مع الجزيرة الحمراء.

وتتميز الجولة الحالية بخوض ثلاثة فرق أول مباراة في الموسم الجاري، وهي الجزيرة الحمراء لتمتعه بالانتظار، ومجد وفليتوود يونايتد بعد تأجيل مباراتهما.

يُذكر أن فرق الظفرة ومصفوت وحتا ودبا والعربي تمتلك في رصيدها ثلاث نقاط، مقابل نقطة لكل من غلف يونايتد والذيد.