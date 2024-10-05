شرودر: تصريحاتي فُسرت بشكل خطأ

أعلن نادي النصر تعاقده مع اللاعب محمد السعدي في صفقة انتقال حر، ليتم قيده في فئة المقيمين. من جانبه حرص مدرب الفريق الأول، الهولندي ألفريد شرودر، على توضيح موقفه من التصريحات الذي قالها عقب خسارة النصر أمام الجزيرة في الجولة الخامسة من البطولة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في موقع «إكس»، خبر التعاقد مع اللاعب محمد السعدي.

كما تعاقد النادي مع شركة PAD لتنظيم الفعاليات التي ستقوم بتقديم الجائزة الكبرى لجماهير النادي، وهي عبارة عن سيارة CITROEN C4، حيث سيتم السحب على الجائزة في نهاية الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وسيتأهل للسحب كل من يشتري التذاكر ويحضر مباريات النصر.

من جانب آخر، حرص مدرب النصر الهولندي شرودر، على توضيح تصريحاته السابقة التي أدلى بها عقب خسارة النصر مباراتي الوصل والجزيرة، في الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري، حيث أكد أن تصريحاته فُسرت بشكل خطأ.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي: «قلت إن الفريق لم يقدّم ما يشفع له ليكون أحد فرق المقدمة في بطولة الدوري، خصوصاً ما قدمه في الشوط الثاني من مباراة الوصل، والشوط الأول من مباراة الجزيرة، وهنا أقصد الأداء الذي ظهر به الفريق والذي لا يعكس على الإطلاق أسلوب اللعب الذي تعودنا عليه، والذي أظهرناه في مباراتي العروبة وبني ياس، وكذلك قدرة اللاعبين الذين يضمهم الفريق».

وأضاف: «في الشوط الأول من مباراة الوصل، والشوط الثاني من مباراة الجزيرة، ظهر فريقنا بالشكل المميز الذي نريده دائماً، وهو الأداء الذي يمكّنه من منافسة فرق المقدمة، طالما حرصنا على تطبيق فلسفة اللعب نفسها وطريقة الأداء التي تعودنا عليها».

وعن مباراة عجمان التي ستقام اليوم، أكد المدرب صعوبة المباراة أمام فريق قوي للغاية يلعب كرة قدم جيدة، ويضم لاعبين مميزين في جميع الخطوط، مشيراً إلى أن النصر سيدخل مباراة اليوم بكامل تركيزه، من أجل تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات التي غابت في آخر مباراتين.